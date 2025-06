Percée scientifique en Chine : un réseau quantique sécurisé de 300 km intégralement connecté voit le jour

PÉKIN, le 3 juin 2025 (WAM) – Des scientifiques chinois ont franchi une étape majeure dans le domaine des communications quantiques en mettant au point un réseau de communication directe quantique sécurisée (QSDC) entièrement connecté, s’étendant sur 300 kilomètres. L’annonce a été faite lundi par l’Académie pékinoise des sciences de l'information quantique (BAQIS), selon une déclaration transmise au Global Times.

Un réseau évolutif et résilient en environnement bruyant

Le réseau mis en place repose sur une architecture multipompe, extensible et résiliente aux environnements bruyants. Ce système innovant permet non seulement de réduire la complexité de l’infrastructure, mais aussi d’augmenter le nombre d’utilisateurs tout en conservant une distance de communication optimale entre eux.

Selon l’équipe de BAQIS, ce réseau constitue une plateforme essentielle pour tester les principes fondamentaux de la mécanique quantique. Il représente également un jalon vers la concrétisation des communications et calculs quantiques à grande échelle.

Applications futures et défis techniques surmontés

Cette avancée ouvre la voie à des applications concrètes dans des secteurs nécessitant une sécurité extrême, comme les transactions financières ou les communications gouvernementales. Toutefois, la mise en œuvre réelle de systèmes QSDC restait jusqu’ici entravée par deux obstacles majeurs : la fiabilité de la transmission via des états quantiques et la difficulté d’étendre les distances de communication tout en augmentant le nombre d’utilisateurs.

C’est dans ce contexte que l’équipe chinoise a proposé une solution novatrice. Grâce à une structure à double pompage et à l’introduction contrôlée de bruit, les chercheurs ont pu établir une communication sécurisée sur 300 kilomètres entre quatre utilisateurs interconnectés par paires.

Résultats clés et fiabilité démontrée

Par ailleurs, les scientifiques soulignent que l’utilisation de la technologie multipompe a permis de réduire significativement la complexité du réseau. Résultat : la fidélité des états intriqués échangés entre utilisateurs est restée supérieure à 85 %, confirmant ainsi la robustesse et l’efficacité du dispositif sur de longues distances.

Trois accomplissements techniques majeurs ont été mis en avant :

Le dépassement des limites des réseaux en étoile traditionnels grâce à une connexion intégrale évolutive, l’extension de la distance de transmission à 300 kilomètres via une source de lumière intriquée optimisée, la mise en œuvre d’un mécanisme de correction d’erreurs fondé sur la reconstruction des états quantiques, garantissant ainsi une communication stable entre plusieurs nœuds.

Une étape vers la souveraineté technologique quantique

En conclusion, cette avancée renforce la position de la Chine en tant que leader dans le développement des technologies quantiques sécurisées. Elle témoigne également d’un engagement à long terme pour répondre aux exigences croissantes de sécurité dans les communications à l’échelle internationale.