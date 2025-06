Au moins 34 morts et 56 000 sinistrés dans des inondations dévastatrices à Manipur en Inde

NOUVELLE-DELHI, 3 juin 2025 (WAM) — Au moins 34 personnes ont trouvé la mort à la suite de violentes inondations et de glissements de terrain qui ont frappé l'État de Manipur, au nord-est de l'Inde, au cours des quatre derniers jours. Plus de 56 000 personnes ont également été touchées par cette catastrophe naturelle, selon un communiqué publié ce lundi par les autorités locales.

Ces intempéries ont entraîné la destruction de 10 477 habitations et forcé l’évacuation de milliers de résidents dans les zones sinistrées. Les opérations de secours et d’évacuation se poursuivent activement sur le terrain. Un homme est porté disparu après avoir été emporté dimanche par les eaux d'une rivière dans la région d’Imphal-Est. Par ailleurs, 2 913 personnes ont été évacuées vers des lieux plus sûrs.

Face à l’urgence de la situation, les autorités ont mis en place au moins 57 camps de secours, dont la majorité sont situés dans la région d’Imphal-Est, l’une des plus durement touchées par les inondations.

En parallèle, 93 glissements de terrain ont été recensés à travers l’État au cours des cinq derniers jours. Plusieurs quartiers de la capitale régionale Imphal, ainsi qu’une grande partie de l’est de la ville, sont désormais submergés. Les crues des rivières ont dépassé les niveaux des ponts dans les zones de Koirengei, Heingang et Sekmai, rendant l’accès aux zones affectées particulièrement difficile et aggravant les dégâts matériels.

Cette catastrophe souligne la vulnérabilité persistante des infrastructures dans la région face aux aléas climatiques extrêmes. Les autorités continuent de mobiliser des moyens humains et logistiques pour répondre à cette urgence humanitaire.