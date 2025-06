Au moins 24 martyrs et 200 blessés près d’un centre de distribution d’aide à Rafah, dans la bande de Gaza

RAFAH, 3 juin 2025, (WAM) – Au moins 24 civils palestiniens ont été tués en martyrs et plus de 200 autres blessés mardi, après que les forces israéliennes ont ouvert le feu et bombardé des milliers de personnes déplacées qui attendaient une aide humanitaire à l’ouest de la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza.

Selon des correspondants locaux, l’artillerie israélienne et des avions de combat ont ciblé les foules rassemblées à proximité du centre de distribution d’aide situé dans les environs du rond-point Al-Alam. Les victimes faisaient partie de ceux qui attendaient désespérément une assistance vitale.

L’ONG Médecins Sans Frontières a confirmé que des dizaines de Palestiniens avaient été tués dans des points de distribution d’aide soutenus par les États-Unis et Israël.

L’organisation a averti que ces attaques récentes mettent en lumière l’inhumanité et l’inefficacité du nouveau mécanisme de distribution, qualifié d’extrêmement dangereux.

Face à l’épuisement des banques de sang, les équipes médicales sur place ont été contraintes de donner leur propre sang pour soigner les blessés. Médecins Sans Frontières a souligné que le fait de transformer l’aide humanitaire en arme de guerre pourrait constituer un crime contre l’humanité.

Le Commissaire général de l’UNRWA, Philippe Lazzarini, a dénoncé ce nouveau mécanisme d’acheminement de l’aide, le qualifiant de « piège mortel ».

Il a exhorté Israël à lever le blocus et à permettre aux Nations unies un accès sécurisé, libre et sans entrave pour la livraison et la distribution de l’aide dans l’ensemble de la bande de Gaza.

Lazzarini a également souligné que l’ONU devait pouvoir assurer ses opérations humanitaires de manière indépendante afin d’éviter une famine généralisée, notamment chez les un million d’enfants vivant à Gaza. Il a par ailleurs demandé qu’Israël autorise l’accès de la presse internationale pour documenter les violations en cours.

Il a précisé qu’en vertu du nouveau dispositif, l’aide est désormais concentrée sur trois ou quatre sites seulement, forçant les civils à parcourir de longues distances dans des conditions extrêmement dangereuses. À titre de comparaison, l’aide était auparavant distribuée sur 400 points. Depuis le début du conflit, 310 employés de l’UNRWA ont été tués.

Depuis le 7 octobre 2023, les opérations militaires israéliennes à Gaza ont causé la mort de 54 470 Palestiniens – pour la plupart des femmes et des enfants – et blessé 124 693 autres, selon les chiffres les plus récents.

Le bilan réel serait plus élevé, de nombreuses victimes restant coincées sous les décombres ou dans des zones inaccessibles aux secours en raison des frappes continues.