L’Ambassadeur des Émirats présente ses lettres de créance au Président de l’Équateur

QUITO, 3 juin 2025, (WAM) — Ibrahim Salem Al Alawi a présenté ses lettres de créance en qualité d’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire non résident des Émirats arabes unis auprès de la République de l’Équateur, à S.E. Daniel Noboa, Président de la République, lors d’une cérémonie officielle organisée au Palais présidentiel de Carondelet, dans la capitale Quito.

À cette occasion, Al Alawi a transmis les salutations de Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Président de l’État, de Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-Président, Premier ministre et Souverain de Dubaï, ainsi que de Son Altesse Cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, Vice-Président, Vice-Premier ministre et Président de la Cour présidentielle. Il leur a également adressé ses vœux de progrès et de prospérité continus au gouvernement et au peuple équatoriens.

Pour sa part, le Président Daniel Noboa a salué les dirigeants émiratis et leur a exprimé ses souhaits sincères de développement et de prospérité durable aux Émirats arabes unis, à leur gouvernement et à leur peuple.

Le Chef de l’État équatorien a en outre souhaité plein succès à l’Ambassadeur Al Alawi dans l’exercice de ses fonctions, soulignant l’engagement de son pays à lui apporter tout le soutien nécessaire à l’accomplissement de sa mission diplomatique.

De son côté, Al Alawi a exprimé sa fierté de représenter les Émirats arabes unis auprès de la République d’Équateur, affirmant sa volonté de consolider les liens bilatéraux dans divers domaines, afin de renforcer la coopération entre les deux pays.

La rencontre a également été l’occasion pour les deux parties d’examiner les voies de coopération existantes entre les Émirats arabes unis et l’Équateur, et d’explorer les moyens de les développer davantage, dans l’intérêt mutuel des deux peuples et de leurs aspirations communes.