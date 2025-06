Mansour bin Zayed entame une visite officielle au Koweït

KOWEÏT, le 3 juin 2025 (WAM) – Son Altesse Cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-président, vice-premier ministre et président de la Cour présidentielle, est arrivé aujourd’hui dans l’État frère du Koweït pour une visite officielle.

À son arrivée à l’aéroport international du Koweït, Cheikh Mansour a été accueilli par Son Altesse Cheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al-Sabah, Premier ministre du Koweït, accompagné de plusieurs cheikhs, ministres et hauts responsables.

Son Altesse est accompagnée d’une délégation émirienne de haut niveau composée notamment de Cheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, ministre de la Tolérance et de la Coexistence ; Abdul Rahman bin Mohammad bin Nasser Al Owais, ministre de la Santé et de la Prévention, également en charge des Affaires du Conseil national fédéral ; Suhail bin Mohammed Al Mazrouei, ministre de l’Énergie et des Infrastructures ; le Dr. Sultan bin Ahmed Al Jaber, ministre de l’Industrie et des Technologies avancées ; Shamma bint Sohail Faris Al Mazrui, ministre de l’Autonomisation communautaire ; Sarah bint Yousif Al Amiri, ministre de l’Éducation ; Abdullah bin Sultan bin Awad Al Nuaimi, ministre de la Justice ; Mohamed Hassan Al Suwaidi, ministre de l’Investissement ; Khalifa Shaheen Al Marar, ministre d’État ; Khaldoon Khalifa Al Mubarak, président de l’Autorité des affaires exécutives ; Jassem Mohammed Al Zaabi, président du département des Finances d’Abou Dhabi ; ainsi que le Dr. Matar Hamed Al Neyadi, ambassadeur des Émirats arabes unis au Koweït, le général de division Khalifa Hareb Al Khaili, sous-secrétaire du ministère de l’Intérieur, et plusieurs autres hauts responsables.