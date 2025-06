L’Académie du Futur de Dubaï lance des formations en prospective, intelligence artificielle et leadership

DUBAÏ, 3 juin 2025 (WAM) – L’Académie du Futur de Dubaï, bras de formation de la Fondation du Futur de Dubaï (DFF), a lancé huit nouveaux programmes de formation pour l’année 2025. Ces formations visent à doter les dirigeants, professionnels et talents tournés vers l’avenir des compétences essentielles en prospective, intelligence artificielle et innovation.

Prévue tout au long de l’année, cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts de la DFF pour former des leaders capables de bâtir une société plus résiliente et tournée vers l’avenir. Elle ambitionne également de renforcer les compétences des talents pour les aider à prospérer dans un monde en mutation rapide.

À cette occasion, Abdulaziz AlJaziri, directeur général adjoint de la DFF, a déclaré : « Ces programmes traduisent l’engagement de longue date de Dubaï à fournir aux individus et aux institutions les outils et connaissances nécessaires pour affronter les bouleversements, favoriser l’innovation et concevoir le futur. L’Académie du Futur constitue un pilier fondamental dans la préparation des talents aux opportunités émergentes, quels que soient leur secteur, discipline ou origine géographique. »

L’Académie accueille des participants occupant des fonctions exécutives, stratégiques ou de direction : hauts dirigeants, décideurs politiques, directeurs, cadres de niveau intermédiaire à supérieur ainsi que les professionnels souhaitant se perfectionner en stratégie, innovation, prospective et IA.

Ces formations spécialisées couvrent un large éventail de domaines, notamment la planification par scénarios, les outils d’intelligence artificielle appliqués à la productivité, l’innovation, la résilience en leadership et la transformation stratégique. Conçus en collaboration avec des institutions de renom et des experts internationaux, chaque cours propose des connaissances pratiques immédiatement applicables.

Dès le mois de juin, les formations prévues incluent : Leadership en prospective (16–17 juin), Innovation à l’épreuve du futur (22–24 septembre), Intelligence artificielle au travail (7–8 octobre), Réflexion sur les futurs (24–25 novembre), Foresight et innovation (8–10 décembre).

Chaque programme repose sur les trois piliers fondamentaux de l’Académie : la littératie des futurs, les technologies du futur et les méthodologies prospectives. Les participants y acquerront des compétences telles que la construction de scénarios, la pensée systémique, l’application de l’IA et le développement du leadership.

Ils sortiront de ces parcours enrichis d’une compréhension théorique solide, complétée par des études de cas concrets et des ateliers pratiques. Ce socle de connaissances leur permettra d’adopter une nouvelle manière de penser, planifier et agir pour accompagner le changement.