Le président du Parlement arabe félicite Bahreïn pour son siège non permanent au Conseil de sécurité de l’ONU

LE CAIRE, le 3 juin 2025 (WAM) – Mohammed bin Ahmed Al Yamahi, président du Parlement arabe, a adressé ses félicitations au Royaume de Bahreïn – à sa direction, son gouvernement, son parlement et son peuple – à l’occasion de son élection en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies pour le mandat 2026–2027.

Dans une déclaration publiée ce jour, Al Yamahi a salué cet accomplissement, qu’il a qualifié de reflet de la politique étrangère équilibrée et fondée sur des principes du Royaume, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Hamad bin Isa Al Khalifa.

Il a formulé ses vœux de succès à Bahreïn dans l’exercice de ses responsabilités au sein du Conseil de sécurité, soulignant l’importance de son rôle dans la promotion de la justice, de la paix et du développement durable, ainsi que dans le soutien aux causes arabes et aux aspirations des peuples de la région et du monde entier.