CHARJAH, 4 juin 2025 (WAM) – L’Association caritative de Charjah (Sharjah Charity International – SCI) a annoncé le lancement d’un nouveau projet visant à assurer un approvisionnement en eau potable fiable en République du Tadjikistan, dans le cadre de ses initiatives humanitaires menées durant les dix premiers jours de Dhul-Hijjah.

Ce projet humanitaire bénéficiera directement à plus de 1 000 familles vivant dans des zones rurales et montagneuses privées d’accès à une eau propre et salubre.

Khaled Hassan Al Ali, responsable des projets et de l’aide extérieure au sein de l’association, a affirmé l’engagement de l’organisation à mettre en œuvre des solutions durables pour les communautés vulnérables.

Il a déclaré : « Notre objectif est de réaliser des projets qui ont un impact durable. Le réseau d’eau que nous mettons en place au Tadjikistan jouera un rôle fondamental pour ces familles en leur assurant stabilité et sécurité. Cette initiative illustre l’engagement continu des Émirats arabes unis en faveur des communautés démunies et du développement global. Elle s’inscrit dans notre mission permanente visant à garantir l’accès à l’eau potable aux populations vivant dans les régions frappées par la sécheresse. »

Ce projet s’inscrit dans une série d’actions humanitaires et de développement portées par l’association, en cohérence avec la vision humanitaire des Émirats arabes unis.