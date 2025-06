Sur directives du Président, le Fonds de règlement des dettes annule plus de 139 millions d’AED pour 222 citoyens

ABOU DHABI, 4 juin 2025 (WAM) — En application des directives de Son Altesse le Président Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, et sous le suivi de Son Altesse Cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-président, vice-premier ministre et président de la Cour présidentielle, le Fonds de règlement des dettes des citoyens défaillants a annoncé l’exonération de dettes de 222 citoyens, y compris des retraités et des bénéficiaires de l’aide sociale, pour un montant total dépassant 139,879 millions d’AED.

Dans une déclaration officielle, le Fonds a affirmé que cette initiative incarne la vision clairvoyante de la direction de l’État, visant à améliorer les conditions de vie des citoyens, à garantir leur stabilité financière et à leur assurer un niveau de vie digne. Elle contribue également au développement social en allégeant les charges financières, en soutenant les retraités et les personnes bénéficiant de l’aide sociale, et en renforçant la cohésion familiale.

Conformément à la stratégie nationale des Émirats arabes unis pour un développement durable, cette mesure reflète un engagement en faveur de la solidarité sociale et du bien-être, avec une attention particulière accordée à ceux qui ont servi la nation ainsi qu’aux catégories les plus vulnérables de la société.

Dans le cadre de cette initiative, plus de 86,476 millions d’AED de dettes seront annulés pour 132 retraités. De plus, 90 citoyens bénéficiant de l’aide sociale seront exonérés de dettes s’élevant à plus de 53,403 millions d’AED.

La déclaration a souligné que cette démarche reflète l’engagement constant de Son Altesse le Président Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan à alléger les fardeaux financiers pesant sur les citoyens. Elle illustre également sa vision éclairée visant à garantir une vie digne aux Émiratis, à promouvoir leur bien-être, à consolider la stabilité familiale et communautaire, et à préserver les valeurs de solidarité et de cohésion qui caractérisent la société émiratie.