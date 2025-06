L’équipe d’Abou Dhabi bat un record du monde lors de la course Pavia–Venise en Italie

VENISE, le 4 juin 2025 (WAM) – L’équipe d’Abou Dhabi de Powerboat Racing a inscrit un nouveau jalon dans l’histoire des sports nautiques, alors que le pilote italien chevronné Guido Cappellini a établi un record du monde lors de la course Pavia–Venise, la plus longue épreuve fluviale de Powerboat Racing au monde.

La course a débuté dans la ville de Pavie, au nord de l’Italie, suivant le tracé du fleuve Pô — le plus long du pays — pour s’achever à Venise, couvrant une distance d’environ 415 kilomètres.

Guido Cappellini a franchi la ligne d’arrivée en un temps record de 1 heure, 41 minutes et 54 secondes, enregistrant une vitesse moyenne impressionnante de 207,26 km/h. Il a ainsi surpassé le précédent record de 203,34 km/h, établi en 2005 par le pilote italien Dino Zantelli.

Ce nouveau succès vient enrichir la carrière déjà remarquable de Cappellini, l’un des pilotes les plus titrés de l’histoire du Powerboat Racing . Depuis son intégration dans l’équipe d’Abou Dhabi, il a conduit la formation émirienne à de nombreux titres mondiaux.

La course Pavia–Venise, parmi les plus anciennes et prestigieuses d’Europe, exige une maîtrise exceptionnelle de la navigation et du pilotage, en raison de son tracé sinueux parsemé de virages serrés et de courants naturels.

Cet exploit vient consolider l’héritage croissant des Émirats arabes unis en matière d’excellence sportive et illustre l’engagement constant de l’équipe d’Abou Dhabi à renforcer le rayonnement international de la nation dans le domaine sportif.