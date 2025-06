EGA envisage de développer des projets liés à la bauxite au Ghana

ABOU DHABI, 4 juin 2025 (WAM) – Emirates Global Aluminium (EGA) a annoncé aujourd’hui la signature d’un accord avec la Ghana Integrated Aluminium Development Corporation (GIADEC) en vue d’examiner les opportunités de développement de projets liés à la bauxite en République du Ghana.

Le Ghana dispose de plus de 900 millions de tonnes de ressources en bauxite, réparties sur un gisement principal et deux autres plus modestes. Le pays produit actuellement environ 1,5 million de tonnes de bauxite par an.

Dans le cadre de cet accord, EGA et GIADEC étudieront la possibilité de conclure des accords d’approvisionnement à long terme en bauxite, ainsi que des partenariats en matière d’infrastructures ferroviaires et portuaires pour soutenir l’augmentation de la production.

Abdulnasser bin Kalban, Directeur général d’EGA, a déclaré : « Cet accord s’inscrit pleinement dans notre stratégie de diversification de nos sources d’approvisionnement en matières premières, au moment où nous étendons nos capacités de production d’aluminium primaire. Cela inclut également nos projets de développement d’une nouvelle usine de production aux États-Unis, annoncés lors de la récente visite d’État du président Trump aux Émirats. »

Il a ajouté : « EGA ambitionne de doubler sa production de bauxite au cours des prochaines années. À cet effet, nous explorons plusieurs options à l’échelle mondiale, et le Ghana figure parmi les marchés prioritaires. »