Theyab bin Mohamed bin Zayed assiste à la cérémonie de remise des diplômes de la 2ᵉ cohorte de l’initiative « Cyber Pulse pour les femmes et la famille »

ABOU DHABI, 4 juin 2025 (WAM) — Sous le patronage de Son Altesse Cheikha Fatima bint Moubarak, Présidente de l’Union générale des femmes, Présidente du Conseil suprême de la maternité et de l’enfance, Présidente suprême de la Fondation pour le développement familial, et Mère de la Nation, Son Altesse Cheikh Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Vice-président du Cabinet présidentiel pour les affaires du développement et des héros de la Nation, a assisté à la cérémonie de remise des diplômes de la deuxième cohorte de l’Initiative « Cyber Pulse pour les femmes et la famille ».

Lancée conjointement par l’Union générale des femmes et le Conseil de cybersécurité des Émirats arabes unis, cette initiative vise à renforcer le rôle des femmes dans le domaine de la cybersécurité et à promouvoir leur participation active dans les secteurs numériques stratégiques.

À cette occasion, Son Altesse Cheikh Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan a honoré plusieurs diplômées émiriennes distinguées, saluant leur excellence et soulignant l’importance de former des compétences féminines spécialisées, aptes à occuper des postes de leadership dans les secteurs clés.

Par ailleurs, Son Altesse a assisté au lancement de la stratégie « Cyber Pulse pour les femmes et la famille – X50 », une initiative ambitieuse visant à multiplier par 50 l’impact du programme au cours des cinq prochaines années. Cette stratégie entend atteindre 25 millions de bénéficiaires à travers une série de formations, campagnes de sensibilisation et initiatives innovantes destinées à renforcer la culture de cybersécurité au sein des foyers.

Cette démarche s’inscrit dans les efforts soutenus des Émirats arabes unis pour promouvoir l’autonomisation des femmes, renforcer la cohésion familiale et faire de la sécurité numérique un pilier du développement durable et de la prospérité sociale.