Les Émirats arabes unis célèbreront la Journée mondiale de l’environnement demain

ABOU DHABI, 4 juin 2025 (WAM) – Les Émirats arabes unis se joindront demain à la communauté internationale pour célébrer la Journée mondiale de l’environnement, placée cette année sous le thème : « Lutter contre la pollution plastique ».

La participation des Émirats arabes unis à cet événement illustre leur appel à une action mondiale coordonnée en vue de faire face à la pollution plastique, tout en promouvant l’efficacité des ressources, la préservation de la biodiversité et la transition vers une économie circulaire et un développement durable.

Cette célébration coïncide avec les efforts déployés par le pays pour limiter la production de plastique et en atténuer les effets néfastes. À cet égard, le ministère du Changement climatique et de l’Environnement a lancé un programme national complet de surveillance des déchets plastiques dans les milieux marins et côtiers, fondé sur des études scientifiques dont les conclusions alimentent les stratégies de réduction des déchets plastiques.

Dans le cadre de cette démarche, les autorités ont adopté une décision réglementant l’usage des produits à usage unique, incluant l’interdiction totale des sacs plastiques à usage unique à partir de 2024, puis des autres types de sacs à usage unique d’ici 2026.

À l’occasion de cette journée mondiale, les Émirats arabes unis réaffirment leur engagement en faveur de l’élaboration et de la mise en œuvre de politiques, stratégies, législations et programmes visant à bâtir un avenir durable conciliant croissance économique, progrès social et protection de l’environnement.

Le pays poursuit le renforcement de ses principes de durabilité à travers des initiatives pionnières et des solutions innovantes, destinées à préserver les ressources naturelles, à favoriser la biodiversité et à encourager des pratiques respectueuses de l’environnement, conformément aux objectifs nationaux de neutralité climatique à l’horizon 2050.