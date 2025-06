La CMA s’associe à FilmGate pour dynamiser les industries créatives et promouvoir le secteur de la production à Abou Dhabi

ABOU DHABI, 4 juin 2025 (WAM) – L’Autorité des médias créatifs d’Abou Dhabi (Creative Media Authority – CMA) a annoncé la signature d’un partenariat stratégique avec FilmGate, l’une des principales sociétés de production indépendantes émiraties, détenue et gérée localement. Cette initiative vise à stimuler le développement de l’industrie audiovisuelle à Abou Dhabi et à soutenir la création de contenus locaux.

Dans le cadre de ce partenariat, FilmGate s’engage à produire un minimum de 15 œuvres audiovisuelles à Abou Dhabi au cours des cinq prochaines années. La moitié des équipes de production sera issue de l’écosystème de talents locaux soutenu par la CMA.

Ce partenariat prévoit également d’importants volets de formation et de développement, notamment l’organisation d’ateliers annuels spécialisés par FilmGate, ainsi que quatre stages rémunérés de six mois par an destinés à de jeunes talents émiratis. L’objectif est d’offrir à ces stagiaires des perspectives d’emploi durable, afin de renforcer les compétences nationales dans le domaine des médias.

Mohamed Dobay, directeur général par intérim de la Creative Media Authority, a souligné que « nouer des partenariats avec les acteurs clés de la production locale et régionale est un pilier fondamental de notre stratégie visant à faire d’Abou Dhabi une plateforme mondiale de création de contenus. En plus d’attirer les grandes productions hollywoodiennes et bollywoodiennes, il est crucial de soutenir et d’amplifier la production de contenus arabes à Abou Dhabi afin de construire un écosystème où les récits émiratis et arabes peuvent s’épanouir ».

« Les partenariats que nous développons sont conçus pour offrir des opportunités à tous les niveaux de la chaîne : de l’emploi pour nos plus de 1 000 freelances enregistrés à des stages pour nos jeunes créateurs », a-t-il ajouté.

Fondée par le cinéaste émirati de renom Mansoor Al Yahbouni Al Dhaheri, FilmGate bénéficiera également des nouveaux dispositifs de remboursement récemment mis à jour par la Commission du film d’Abou Dhabi. Les productions éligibles peuvent désormais prétendre à un remboursement de 35 % à 50 % des dépenses de production et de postproduction, sous réserve de répondre à des critères spécifiques.

Mansoor Al Dhaheri, PDG et fondateur de FilmGate, a déclaré : « L’année 2025 marque un tournant majeur pour Abou Dhabi avec l’entrée en vigueur du nouveau système de remboursement. Ce partenariat avec la CMA nous permettra d’exploiter pleinement les atouts d’Abou Dhabi : ses décors naturels, ses infrastructures créatives, ses talents et ses soutiens financiers pour produire plus de contenus que jamais. »

Réalisateur, producteur, scénariste et philanthrope, M. Al Dhaheri a vu ses œuvres projetées dans de nombreux festivals internationaux, notamment à Abou Dhabi, Dubaï et dans les pays du Golfe. Parmi ses projets distingués ou primés figurent Al Biet Metwahid (2013), Sarab.net (2012), Little Sparta (2016), Swim 62 (2023), ou encore des séries télévisées telles que Dreams Drawn by Dust (2022), House of Life (2022), Scattered Barriers (2021), trois saisons de The Platform ainsi que le long-métrage The Misfits (2021).

À la tête de FilmGate, M. Al Dhaheri dirige une équipe complète de professionnels – réalisateurs, scénaristes, cadreurs, monteurs, animateurs, ingénieurs du son et producteurs – œuvrant à la création de contenus innovants et percutants depuis Abou Dhabi.

Ce partenariat avec FilmGate s’inscrit dans une série d’accords mis en place par la CMA pour dynamiser les industries créatives de l’émirat, la production audiovisuelle occupant une place centrale dans cette stratégie.