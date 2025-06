Les États-Unis opposent leur veto à une résolution du Conseil de sécurité exigeant un cessez-le-feu permanent à Gaza

NEW YORK, 4 juin 2025 (WAM) – Un projet de résolution visant à instaurer un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et permanent dans la bande de Gaza a échoué ce mercredi au Conseil de sécurité des Nations unies, après que les États-Unis y ont opposé leur veto. Ce projet avait pourtant reçu le soutien unanime des dix membres élus du Conseil.

Le texte, coparrainé par l’Algérie, le Danemark, la Grèce, le Guyana, le Pakistan, le Panama, la République de Corée, la Sierra Leone, la Slovénie et la Somalie — collectivement désignés sous l’appellation « E-10 » — a recueilli 14 votes favorables, contre une seule voix contre, celle des États-Unis.

En tant que membre permanent du Conseil de sécurité, les États-Unis disposent d’un droit de veto leur permettant de bloquer unilatéralement toute résolution.

Le projet de résolution prévoyait que toutes les parties respectent un cessez-le-feu immédiat et durable dans la bande de Gaza, dans le but de mettre fin aux hostilités et de favoriser la protection des civils dans la région.