Les Émirats arabes unis en première ligne de la lutte contre la pollution plastique aux niveaux national et international, affirme Amna Al Dahak

DUBAÏ, 5 juin 2025, (WAM) – Son Excellence Dr. Amna bint Abdullah Al Dahak, ministre du Changement climatique et de l’Environnement, a affirmé que les Émirats arabes unis poursuivent leurs efforts pionniers pour réduire la pollution plastique aux niveaux national et international.

Dans une déclaration à l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement, célébrée chaque année le 5 juin, Dr. Al Dahak a réaffirmé l’engagement indéfectible des Émirats à protéger leur environnement précieux, conformément à la vision du Père fondateur, feu Son Altesse Cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, qui avait reconnu le lien fondamental entre environnement sain et société prospère.

« Les Émirats arabes unis demeurent fermement engagés dans la préservation de notre patrimoine naturel. Nous aspirons à un avenir où les écosystèmes prospèrent et où la vie sur terre comme en mer est protégée – un héritage que nous bâtissons ensemble, en tant que communauté », a-t-elle déclaré.

Interdiction prochaine des plastiques à usage unique

Dr. Al Dahak a rappelé que la Journée mondiale de l’environnement 2025 appelle à une action collective face à la pollution plastique, un défi urgent qui nécessite des efforts unifiés. En réponse, les Émirats arabes unis mettent en œuvre un système intégré de gestion efficace des produits plastiques.

À partir du 1er janvier 2026, les Émirats appliqueront une interdiction complète de l’importation, de la production et du commerce des produits plastiques à usage unique. Cette mesure s’inscrit dans la continuité de l’interdiction des sacs plastiques initiée progressivement dès 2024. Ce pas décisif reflète l’engagement ferme du pays à concevoir un avenir où les déchets et la pollution sont éliminés à la source.

Initiatives globales et politiques circulaires

Dans le cadre de leurs efforts internationaux, les Émirats arabes unis soutiennent l’initiative « Clean Rivers », pilotée par Erth Zayed Philanthropies. Ce programme lutte contre la pollution plastique dans les systèmes fluviaux, en mobilisant les communautés et en promouvant des solutions innovantes pour des cours d’eau sans plastique.

La ministre a également souligné le rôle central de la politique de l’économie circulaire des Émirats, qui vise à optimiser l’utilisation des ressources dans des secteurs clés tels que les infrastructures vertes, les transports, l’industrie, ainsi qu’une production et une consommation alimentaires responsables.

« Cette politique accorde une priorité à la réduction des déchets plastiques, à la promotion d’emballages durables et à l’intensification des efforts de recyclage. Nous sommes également pleinement engagés à gérer efficacement les déchets dangereux et à réduire, de manière déterminée, les déchets plastiques à tous les niveaux », a-t-elle affirmé.

Appel à l’action communautaire

Dr. Al Dahak a exhorté chaque membre de la société à jouer un rôle moteur dans la concrétisation de la vision environnementale des Émirats, en éliminant le plastique superflu de leur quotidien.

« Devenons des agents actifs du changement. Ensemble, menons un mouvement ambitieux vers des communautés durables et un environnement résilient et florissant. Préservons la terre et la mer, si essentielles à notre existence, pour nous-mêmes, nos proches et les générations futures », a-t-elle insisté.

Elle a conclu en appelant à un renouvellement de l’attention portée aux écosystèmes qui soutiennent la vie, rappelant que le thème de cette année, « Lutter contre la pollution plastique », constitue un appel à l’action lancé à tous les membres de la communauté.

« Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir plus vert et plus lumineux pour tous. »