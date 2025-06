Une entreprise familiale émirienne fait un don de 40 millions AED à la campagne « Fonds perpétuel pour la vie »

ABOU DHABI, 5 juin 2025, (WAM) – Une entreprise familiale des Émirats arabes unis a versé une contribution de 40 millions d’AED à la campagne « Fonds perpétuel pour la vie », lancée par l’Autorité des dotations et des biens des mineurs d’Abou Dhabi (Awqaf Abu Dhabi), sous le slogan « Avec vous pour la vie ».

Cette contribution s’inscrit dans une vaste mobilisation communautaire, impliquant particuliers, institutions et acteurs du monde des affaires, illustrant la culture de compassion, de solidarité et d’engagement humanitaire profondément ancrée dans la société émirienne.

La campagne « Fonds perpétuel pour la vie » vise à renforcer la durabilité des services de santé, à assurer un financement pérenne pour le traitement des patients atteints de maladies chroniques ainsi que des personnes déterminées, et à consolider les capacités du système de santé à faire face aux défis futurs.

Elle ambitionne également d’optimiser les rendements générés par les dotations et de les réinvestir dans des programmes sanitaires susceptibles d’améliorer la qualité de vie et de construire une société saine et durable. La campagne promeut en outre le concept de dotation comme levier de développement au service de la solidarité sociale, et reflète le rôle de pionnier joué par les Émirats arabes unis dans le soutien aux initiatives caritatives et humanitaires.

Plusieurs canaux ont été mis en place pour permettre aux individus et aux institutions de contribuer à cette initiative en faveur des patients atteints de maladies chroniques :

Plateforme numérique de dons de l’Awqaf Abou Dhabi : https://contribute.adawqaf.gov.ae/healthcare

Virements bancaires sur le compte de la campagne auprès de la First Abu Dhabi Bank (IBAN : AE930353417000004600004)

SMS via e& (ex-Etisalat) : Envoyer « Life » au 3557 pour un don de 10 AED, au 3556 pour 50 AED, au 3225 pour 100 AED

au 3223 pour 500 AED,

SMS via du : Envoyer « Life » au 3583 pour un don de 10 AED, au 3585 pour 50 AED, au 3586 pour 100 AED, au 3587 pour 500 AED

Cette campagne illustre l’engagement croissant des Émirats arabes unis à soutenir des solutions durables en matière de santé publique, à promouvoir l’esprit de dotation et à renforcer la cohésion sociale à travers des initiatives d’intérêt général.