L’investissement mondial dans l’énergie devrait atteindre 3 300 milliards de dollars en 2025, selon l’AIE

PARIS, le 5 juin 2025 (WAM) – L’Agence internationale de l’énergie (AIE) a indiqué que les investissements mondiaux dans le secteur de l’énergie devraient atteindre un niveau record de 3 300 milliards de dollars en 2025, et ce malgré un contexte marqué par des tensions géopolitiques persistantes et une incertitude économique. Les technologies liées à l’énergie propre continuent d’attirer deux fois plus de capitaux que les énergies fossiles.

Dans son rapport annuel intitulé World Energy Investment 2025, l’AIE a précisé que les investissements dans les technologies propres — notamment les énergies renouvelables, le nucléaire, les réseaux électriques, le stockage d’énergie, les carburants à faibles émissions, l’efficacité énergétique et l’électrification — devraient s’élever à 2 200 milliards de dollars cette année, établissant un nouveau record mondial.

Selon le rapport, l’énergie solaire, à la fois à grande échelle et en toiture, représente la part la plus importante de ces investissements, avec un total estimé à 450 milliards de dollars en 2025. Les investissements dans les systèmes de stockage par batteries connaissent également une forte progression, dépassant les 65 milliards de dollars cette année.

À l’inverse, l’étude anticipe une baisse des investissements dans le secteur pétrolier en amont, pour la première fois depuis 2020. Une diminution estimée à 6 % est attendue, principalement en raison de la baisse des prix du pétrole et des prévisions de demande plus faibles.

Cette dynamique d’investissement souligne l’accélération de la transition énergétique mondiale, portée par une volonté croissante des États et des acteurs privés d’investir dans des solutions durables face aux défis climatiques et géopolitiques.