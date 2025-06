Le Président des Émirats échange ses vœux de l’Aïd Al-Adha avec plusieurs dirigeants de pays frères

ABOU DHABI, le 5 juin 2025 (WAM) — Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Président de l’État, a échangé jeudi, à l’occasion de l’Aïd Al-Adha, des félicitations fraternelles par téléphone avec plusieurs dirigeants de pays arabes frères.

Parmi eux figuraient Son Altesse Cheikh Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, Émir de l’État du Koweït ; Sa Majesté le Roi Hamad bin Issa Al Khalifa, Souverain du Royaume de Bahreïn ; ainsi que Sa Majesté le Roi Abdallah II bin Al Hussein, Souverain du Royaume hachémite de Jordanie.

Au cours de ces échanges, le Président des EAU et les dirigeants arabes ont adressé leurs vœux les plus sincères de santé, de bonheur et de prospérité à leurs peuples respectifs. Ils ont imploré Le Très-Haut de renouveler cette fête bénie sur les nations arabes et islamiques dans la paix, la bénédiction et la stabilité, et de répandre la sécurité, la prospérité et la paix à travers le monde entier.