Le Conseil de sécurité de l’ONU exige la libération immédiate des employés onusiens détenus par les Houthis à l’approche de l’Aïd Al-Adha

NEW YORK, le 5 juin 2025 (WAM) — Le Conseil de sécurité des Nations Unies a exigé aujourd’hui, dans une déclaration officielle, la libération immédiate et sans condition de l’ensemble des employés des Nations Unies, des travailleurs des organisations locales et internationales, ainsi que des membres des missions diplomatiques actuellement détenus par les Houthis.

Les membres du Conseil ont condamné avec fermeté la poursuite de ces détentions, qualifiant les menaces visant les organisations humanitaires d’« inacceptables », et soulignant qu’elles aggravent une situation humanitaire déjà catastrophique et accentuent la souffrance du peuple yéménite.

Dans leur déclaration, les membres du Conseil ont exprimé leur profonde préoccupation à l’approche de l’Aïd Al-Adha, une période qui intensifie la détresse des détenus et de leurs familles, confrontés à l’incertitude et à la peur d’un sort similaire.

Le Conseil a rappelé avec gravité le décès tragique, en février dernier, d’un employé du Programme alimentaire mondial alors qu’il était en détention, soulignant l’urgence de mettre un terme à ces violations.

Les membres du Conseil ont réaffirmé la nécessité pour les Houthis de respecter pleinement le droit international humanitaire, en garantissant un accès sûr, rapide et sans entrave de l’aide humanitaire aux civils dans le besoin.

Ils ont également renouvelé leur soutien plein et entier aux efforts du Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour le Yémen, Hans Grundberg, en faveur d’un règlement politique global de la crise yéménite. Le Conseil a enfin réitéré son attachement indéfectible à l’unité, à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la République du Yémen.