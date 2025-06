Le Président des Émirats arabes unis accomplit la prière de l’Aïd Al-Adha à la Grande Mosquée Cheikh Zayed à Abou Dhabi

ABOU DHABI, 6 juin 2025, (WAM) – Le Président des Émirats arabe sunis, Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, a accompli ce matin la prière de l’Aïd Al-Adha à la Grande Mosquée Cheikh Zayed à Abou Dhabi.

Son Altesse était accompagné de Son Altesse Cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-président, vice-premier ministre et président de la Cour présidentielle ; de Son Altesse Cheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, prince héritier d’Abou Dhabi ; de Son Altesse Cheikh Suroor bin Mohammed Al Nahyan ; de Son Altesse Cheikh Nahyan bin Zayed Al Nahyan, président du conseil d’administration de la Fondation caritative et humanitaire Zayed ; de Son Altesse le lieutenant-général Cheikh Saif bin Zayed Al Nahyan, vice-premier ministre et ministre de l’Intérieur ; de Son Altesse Cheikh Hamed bin Zayed Al Nahyan ; de Son Altesse Cheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères ; de Son Altesse Cheikh Omar bin Zayed Al Nahyan, vice-président du conseil d’administration de la Fondation caritative et humanitaire Cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan ; de Son Altesse Cheikh Khalid bin Zayed Al Nahyan, président du conseil d’administration de l’Organisation Zayed pour les personnes déterminées (ZHO) ; de Son Altesse le Dr Cheikh Sultan bin Khalifa Al Nahyan, conseiller du Président de l’État ; de Son Altesse Cheikh Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-président de la Cour présidentielle pour le développement et les affaires des héros de la nation ; de Son Altesse Cheikh Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-président de la Cour présidentielle pour les affaires spéciales ; de Son Altesse Cheikh Zayed bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan ; de Son Altesse Cheikh Zayed bin Hamdan bin Zayed Al Nahyan ; de Cheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, ministre de la Tolérance et de la Coexistence ; de Cheikh Mohammed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, conseiller du Président de l’État, ainsi que de plusieurs cheikhs, hauts responsables et fidèles.

Le sermon de l’Aïd, intitulé « Notre Aïd est une dévotion », a été prononcé par le Dr Khalifa Al Dhaheri, chancelier de l’Université Mohamed bin Zayed des sciences humaines. Il y a souligné la valeur profonde de la dévotion, explorant ses formes, son sens et son importance spirituelle et nationale, en particulier à l’occasion de l’Aïd et du pèlerinage, marqués par la sincérité et le recueillement.

Il a précisé que la véritable dévotion est caractérisée par la pureté de l’intention et la droiture dans l’action. Son expression suprême est la dévotion envers Dieu, force intérieure qui nourrit la spiritualité, renforce le lien avec le divin et mène à Son agrément.

Le Dr Al Dhaheri a également mis en lumière l’attachement à la patrie comme l’un des plus nobles aspects de la dévotion. Celui qui est loyal envers son pays le sert fidèlement, protège sa réputation, respecte ses lois, préserve son patrimoine et s’efforce d’en assurer la prospérité.

Il a ajouté que la dévotion doit aussi se refléter dans les relations familiales et communautaires. L’engagement envers sa famille se propage à la société, contribuant à construire une communauté solidaire et compatissante.

Il a conclu en appelant les fidèles à faire de l’Aïd une fête marquée par la dévotion envers la foi, la nation et autrui, soulignant que cette qualité favorise l’acceptation du culte, la loyauté nationale, la bienveillance familiale et l’excellence au travail.

À l’issue de la prière, Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan a échangé les vœux de l’Aïd avec les fidèles, avant de rejoindre les cheikhs présents pour réciter la sourate Al-Fatiha à la mémoire du défunt fondateur, Cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, implorant Dieu de lui accorder Sa miséricorde et une place au Paradis.