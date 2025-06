Amna Al Dahak : la sécurité alimentaire, priorité stratégique des Émirats pour un avenir durable

ABOU DHABI, 6 juin 2025, WAM – Dr. Amna bint Abdullah Al Dahak, ministre du Changement climatique et de l’Environnement, a affirmé que les Émirats arabes unis placent la sécurité alimentaire au cœur de leurs priorités stratégiques, dans le cadre du renforcement de la sécurité alimentaire nationale durable, la considérant comme indispensable à la stabilité des chaînes d’approvisionnement.

Dans une déclaration publiée à l’occasion de la Journée mondiale de la sécurité sanitaire des aliments 2025, la ministre a souligné que son ministère travaille sans relâche à l’élaboration d’un cadre législatif et réglementaire global, fondé sur des principes scientifiques et aligné sur les meilleures pratiques internationales en la matière.

Dr. Al Dahak a déclaré : « La Journée mondiale de cette année se tient sous le thème ‘La sécurité sanitaire des aliments – La science en action’, qui met en lumière le rôle essentiel des connaissances scientifiques dans la garantie de la sécurité alimentaire, la protection des sociétés et la promotion du bien-être dans un monde confronté à des mutations rapides et à des défis alimentaires croissants. »

Elle a ajouté : « La sécurité alimentaire est un effort national collectif et un impératif pour notre avenir. Les Émirats ont établi des bases solides, reposant sur un système législatif flexible et moderne, soutenu par des infrastructures numériques avancées, et renforcé par une intégration fluide entre les instances réglementaires, les autorités gouvernementales et le secteur privé. Nous poursuivons nos efforts pour améliorer nos capacités réglementaires et mettons à jour nos mécanismes de traçabilité et d’alerte précoce afin de garantir la qualité et la sécurité des aliments, de la source au consommateur, tout en consolidant la confiance du public dans le système alimentaire national. »

La ministre a également souligné que les défis croissants en matière d’alimentation appellent à une coopération renforcée entre toutes les parties prenantes, au niveau local comme international, pour partager les bonnes pratiques et harmoniser les normes réglementaires visant les plus hauts niveaux de sécurité alimentaire.

Elle a enfin indiqué que la vision des Émirats dépasse les frontières nationales, le pays affirmant sa volonté de s'engager dans des initiatives internationales intégrées dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments, partageant son expertise comme signe de son engagement envers la responsabilité mondiale.

Dr. Al Dahak a conclu : « Les Émirats arabes unis demeurent engagés dans l’investissement continu dans la connaissance, la législation et l’innovation, élevant la sécurité alimentaire vers de nouveaux sommets et soutenant la vision nationale d’un avenir sain, sûr et durable sur le plan alimentaire. »