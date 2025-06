Le groupe Multiply lance « Multiply Media Group »

ABOU DHABI, 6 juin 2025, WAM – Le groupe Multiply, société d’investissement holding basée à Abou Dhabi, a annoncé aujourd’hui le lancement de Multiply Media Group, une nouvelle entité médiatique réunissant trois des principales sociétés spécialisées dans la publicité extérieure, établissant ainsi une puissance médiatique régionale basée aux Émirats arabes unis.

Cette nouvelle entité intègre BackLite Media, Viola Communications et Media 247, dans le cadre d’une stratégie de consolidation destinée à façonner l’avenir du secteur des médias, en s’appuyant sur les technologies les plus avancées, tant au niveau national que mondial.

Dans une déclaration, Samia Bouazza, directrice générale et PDG du groupe Multiply, a souligné que le lancement de Multiply Media Group marque une transformation majeure dans le paysage médiatique émirien, représentant l’une des initiatives les plus marquantes d’unification des entités médiatiques dans le pays.

Elle a ajouté que cette réalisation stratégique consolide des actifs médiatiques de premier plan au sein d’une seule entité soutenue par la technologie et l’intelligence artificielle, traduisant l’engagement durable du groupe à créer une valeur à long terme et à assurer des rendements solides pour ses actionnaires.

Multiply Media Group, a-t-elle poursuivi, constitue une base solide pour les ambitions mondiales du groupe, tout en s’inscrivant au cœur de sa stratégie d’investissement à long terme.

Le lancement officiel a eu lieu en marge de la Conférence mondiale de l’organisation de la publicité extérieure, qui s’est tenue pendant trois jours à Mexico, et a coïncidé avec une vaste campagne d’affichage numérique déployée à l’échelle mondiale, mettant en lumière l’émergence de ce nouvel acteur de référence dans le secteur.

Cette initiative reflète les ambitions mondiales du groupe Multiply, qui affiche une capitalisation boursière de 7,2 milliards de dollars, et qui est une filiale d'International Holding Company (IHC), la société cotée la plus valorisée du Moyen-Orient avec une capitalisation de 240 milliards de dollars.

La nouvelle entité servira de plateforme pour exploiter pleinement les opportunités régionales et internationales dans le domaine des médias, grâce à l’intégration stratégique des sociétés de son portefeuille.

Multiply Media Group ambitionne ainsi de stimuler l’innovation et la performance dans le secteur de la publicité extérieure, en redéfinissant les contours du paysage médiatique national à travers l’expansion, l’adoption de l’intelligence artificielle et la conclusion de partenariats stratégiques.

La société prévoit de concrétiser cette vision en investissant dans des actifs médiatiques prometteurs, en favorisant la croissance par l’innovation, et en maximisant les synergies entre les entreprises de son portefeuille grâce à des investissements stratégiques ciblés.

Jouad Hassan, directeur du pôle médias et communication du groupe Multiply, a indiqué que le groupe a, au cours des dernières années, posé les fondations nécessaires pour passer d’un portefeuille de trois entreprises leaders à un conglomérat médiatique doté d’une forte capacité d’impact et de création de valeur durable pour ses clients.

Il a ajouté que Multiply Media Group continue à suivre de près les tendances émergentes du secteur, en particulier le rôle central de l’intelligence artificielle, et poursuit ses investissements dans les technologies permettant de proposer des campagnes publicitaires à haute valeur ajoutée.

Le portefeuille de Multiply Media Group comprend 3 000 unités publicitaires réparties à travers les Émirats arabes unis, dont plus de 75 emplacements premium sur la Sheikh Zayed Road à Dubaï, reposant sur des accords de partenariat à long terme avec l’Autorité des routes et des transports de Dubaï (via Mada Media) et le Département des municipalités et des transports d’Abou Dhabi.

De son côté, James Bicknell, PDG de Multiply Media Group, a indiqué que la nouvelle entité se positionne comme une plateforme de référence pour établir de nouveaux standards dans le secteur de la publicité extérieure, en réunissant des actifs médiatiques stratégiques autour d’une vision commune ambitieuse.

Il a précisé que le groupe agit selon une stratégie d’expansion intelligente et ciblée, ayant pour mission de transmettre des messages à fort impact au bon moment et au bon endroit, tout en interagissant efficacement avec les audiences ciblées grâce à l’analyse des données.

« Nous ne nous contentons pas de proposer des solutions traditionnelles, a-t-il conclu, nous aspirons à créer un véritable effet d’impact et une dynamique concrète sur le terrain. »

Le lancement de Multiply Media Group intervient dans la foulée de la signature d’un accord stratégique entre le bras médiatique du groupe Multiply et Arab Outdoor Advertising, visant à créer une coentreprise dans le secteur mondial de la publicité extérieure.

Par ailleurs, le groupe a récemment signé un protocole d’accord avec Saudi Media Company, en ligne avec ses perspectives d’expansion internationale prometteuses au sein de son portefeuille de marques.