Le Président des Émirats arabes unis reçoit un appel de son homologue syrien pour échanger les vœux de l’Aïd Al-Adha

ABOU DHABI, 8 juin 2025, WAM – Le président des Émirats arabes unis, Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, a reçu aujourd’hui un appel téléphonique de Son Excellence Ahmad Al-Sharaa, président de la République arabe syrienne, au cours duquel les deux dirigeants ont échangé leurs vœux à l’occasion de l’Aïd Al-Adha.

Ils ont adressé leurs souhaits chaleureux de santé et de bonheur à tous, priant pour que cette fête bénie apporte bénédictions, paix et prospérité à leurs peuples et à leurs deux pays.

Les deux chefs d’État ont également exprimé leurs vœux pour la poursuite du développement et de la croissance, ainsi que pour une sécurité, une stabilité et un bien-être durables à travers le monde musulman et au sein de la communauté internationale dans son ensemble.

L’entretien a en outre porté sur les relations étroites entre les Émirats arabes unis et la Syrie, et les moyens de renforcer la coopération bilatérale au service des intérêts et des aspirations des deux nations.