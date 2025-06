Les présidents des Émirats arabes unis et de l’Angola examinent les opportunités de coopération

ABOU DHABI, 8 juin 2025, WAM – Le président Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan a eu un entretien téléphonique avec Son Excellence João Manuel Lourenço, président de la République d’Angola, au cours duquel les deux dirigeants ont examiné les relations de coopération entre les Émirats arabes unis et l’Angola, et exploré les moyens de renforcer leurs liens au service des priorités de développement et de leur objectif commun de croissance durable et de prospérité partagée.

À cette occasion, le président Lourenço a présenté ses vœux à Son Altesse à l’occasion de l’Aïd Al-Adha, lui souhaitant santé et bonheur continus.

Les deux chefs d’État ont également abordé plusieurs questions d’intérêt commun et échangé leurs points de vue sur les évolutions régionales et internationales. Ils ont réaffirmé leur engagement commun à faire progresser la coopération entre les Émirats arabes unis et les pays africains, notamment dans les domaines du développement et des partenariats économiques, de manière à soutenir la stabilité, favoriser la croissance économique durable et répondre aux aspirations de leurs peuples.

Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed a réitéré l’engagement des Émirats arabes unis à renforcer la coopération en matière de développement avec les pays du continent africain, conformément à leur approche constante fondée sur l’établissement de partenariats constructifs et porteurs, au service du progrès et de la prospérité partagés.