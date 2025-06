Les ministres des Affaires étrangères d’Égypte et de Turquie discutent des évolutions au Moyen-Orient

LE CAIRE, 8 juin 2025, WAM – Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelatty, et son homologue turc, Hakan Fidan, ont échangé leurs points de vue sur les développements régionaux au Moyen-Orient, notamment sur les situations à Gaza et en Libye, lors d’un entretien téléphonique tenu dimanche.

Au cours de l’appel, les deux ministres ont passé en revue la situation dans la bande de Gaza, soulignant la catastrophe humanitaire en cours ainsi que la poursuite de l’agression israélienne brutale, selon l’Agence de presse du Moyen-Orient (MENA).

Le ministre Abdelatty a également informé son homologue turc des efforts déployés par l’Égypte pour parvenir à un cessez-le-feu, garantir la libération des otages et des détenus, et assurer l’acheminement de l’aide humanitaire, médicale et d’hébergement vers la population de Gaza.