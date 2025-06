L’équipe émirienne de badminton décroche 5 médailles au Championnat d’Espagne des moins de 19 ans

ALICANTE (Espagne), 9 juin 2025, WAM – L’équipe émirienne de badminton des moins de 19 ans a dominé le classement général du Tournoi international d’Espagne, organisé sur deux jours et clôturé hier, dimanche, en remportant deux médailles d’or, deux d’argent et une de bronze dans les épreuves de simple masculin et féminin ainsi que dans le double mixte, surpassant ainsi les sélections d’Allemagne, d’Espagne et du Danemark.

Dans les épreuves de simple masculin, Ryan Malhan a décroché la médaille d’or, tandis que son compatriote Adam Gieslein a remporté la médaille d’argent.

En simple féminin, Prakriti Bharat s’est illustrée en remportant la médaille d’or sans concéder aucune défaite, alors que Misha Omar a obtenu la médaille d’argent.

En double mixte, le duo formé par Adam Gieslein et Misha Omar a remporté la médaille de bronze, après avoir été éliminé en demi-finale.

Noura Al Jasmi, présidente de la Fédération émirienne de badminton, a salué ces performances en déclarant que « les résultats obtenus sont le fruit d’un travail collectif au sein de la fédération, ainsi que de l’appui stratégique du ministère du Sport et des programmes de développement tels que La Route vers Dakar 2026 et Los Angeles 2028. »