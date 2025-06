L’Agence pour l’environnement – Abou Dhabi enregistre un taux de 97,4 % à l’Indice de durabilité des pêches

ABOU DHABI, 9 juin 2025, WAM – Sous les directives de Son Altesse Cheikh Hamdan bin Zayed Al Nahyan, représentant du Souverain dans la région d’Al Dhafra et président de l’Agence pour l’environnement – Abou Dhabi (EAD), l’émirat a enregistré, pour la sixième année consécutive, des avancées significatives dans ses efforts de surveillance et de préservation du milieu marin, à l’occasion de la Journée mondiale des océans.

L’EAD a atteint un taux de 97,4 % dans l’Indice de durabilité des pêches à la fin de l’année 2024, contre seulement 8,9 % en 2018, confirmant ainsi le leadership d’Abou Dhabi en matière de gestion durable des ressources halieutiques.

Son Altesse Cheikh Hamdan bin Zayed Al Nahyan a déclaré : « Ce résultat témoigne de notre engagement constant et des efforts soutenus de l’Agence pour l’environnement – Abou Dhabi pour préserver notre richesse naturelle et gérer durablement les ressources marines. Il consolide la vision ambitieuse de l’émirat visant à équilibrer croissance économique et durabilité environnementale, faisant d’Abou Dhabi un modèle mondial dans la lutte contre les défis environnementaux, au service d’un avenir prospère et résilient. »

De son côté, Dr Shaikha Salem Al Dhaheri, secrétaire générale de l’EAD, a indiqué : « La progression remarquable de l’Indice de durabilité des pêches illustre le rôle de chef de file d’Abou Dhabi en matière de conservation de l’environnement. Nous restons déterminés à appliquer les meilleures pratiques de gestion et à mobiliser la science pour restaurer les populations halieutiques et protéger les écosystèmes marins. Ce succès reflète l’importance des politiques fondées sur des données scientifiques et des standards internationaux pour préserver notre patrimoine naturel pour les générations futures. »

Les récentes campagnes de suivi menées par l’EAD ont également abouti à des découvertes marquantes renforçant l’efficacité de sa stratégie de durabilité marine. Parmi elles, la capture de 55 poissons "nuaimi", une espèce rare ces dernières années, ainsi que la première apparition du mérou à taches blanches à Abou Dhabi, désormais enregistré dans la base de données internationale FishBase.

D’autres espèces rares ont été observées, comme le baliste à grandes écailles et le baliste océanique tacheté, en plus d’une présence accrue de poissons de grande taille, signe d’un écosystème marin en meilleure santé.

L’EAD a mis en œuvre une série de politiques conformes aux standards internationaux pour la reconstitution des stocks de poissons. Ces mesures incluent la réglementation des activités de pêche commerciale via des méthodes durables, ainsi que de nouvelles règles pour la pêche récréative.

L’agence a également établi six réserves marines dans le cadre du Réseau des zones protégées Sheikh Zayed, où la pêche est encadrée. Elle œuvre en parallèle au développement de l’aquaculture durable et au renforcement des stocks halieutiques via la culture corallienne et les récifs artificiels, dans le cadre de l’initiative Abu Dhabi Coral Gardens.