La Fondation Zayed renforce ses efforts en matière d’autonomisation environnementale et sociale

ABOU DHABI, 9 juin 2025, WAM – La Fondation Zayed des personnes déterminées a annoncé aujourd’hui la signature d’un protocole d’accord avec la société Al Bunduq Limited, dans le cadre d’un partenariat stratégique renouvelé et continu qui remonte à 2018. Cet accord vise à renforcer les efforts d’autonomisation environnementale et sociale, ainsi qu’à soutenir les initiatives agricoles et communautaires de la fondation, au bénéfice direct des personnes déterminées.

L’accord a pour objectif de promouvoir la coopération dans la mise en œuvre de programmes de responsabilité sociale, en coordination avec les acteurs des secteurs public et privé, en mettant l’accent sur les domaines au service des personnes déterminées, de la protection de l’environnement et de la promotion de l’agriculture biologique, en vue de générer un impact sociétal durable.

Ce partenariat de longue date constitue un modèle réussi de collaboration entre les secteurs public et privé. La société Al Bunduq Limited a poursuivi son soutien institutionnel en prenant en charge les réparations des serres agricoles de l’unité de réadaptation agricole de la fondation à Abou Dhabi, endommagées par les conditions climatiques, tout en offrant un financement annuel dédié à l’entretien régulier et en participant activement aux initiatives de responsabilité sociétale.

Le protocole d’accord a été signé au siège de la société par Son Excellence Abdallah Abdulali Al Humaidan, secrétaire général de la Fondation Zayed des personnes déterminées, et Ichiro Shikano, directeur général d’Al Bunduq Limited, en présence de plusieurs responsables des deux parties.

Les deux parties ont réaffirmé leur engagement à renforcer leur partenariat stratégique et à élargir les domaines de coopération à l’avenir, au service du développement durable et de la cohésion sociale.

Son Excellence Abdallah Al Humaidan a souligné que ce partenariat, établi depuis 2018, représente un modèle pionnier de soutien aux personnes déterminées, fondé sur une collaboration structurée entre les secteurs public et privé. Il a indiqué que ce travail commun produit des résultats concrets qui contribuent à améliorer la qualité de vie des personnes déterminées, à favoriser leur autonomisation et leur inclusion dans la société.

Il a également affirmé que la fondation tient à étendre ses ponts de coopération avec les institutions nationales et les entreprises, ajoutant que ces partenariats visent à renforcer les perspectives de développement personnel, d’intégration et de bien-être pour les personnes déterminées.

Pour sa part, Ichiro Shikano a déclaré que cette collaboration avec la Fondation Zayed constitue une véritable opportunité pour promouvoir les valeurs communes d’inclusion et de durabilité. Il a ajouté que le soutien apporté aux serres agricoles représente non seulement une contribution environnementale, mais également un levier d’autonomisation en permettant le développement des compétences des personnes déterminées.