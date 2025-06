Les Émirats arabes unis participent au Salon VivaTech 2025 à Paris avec une délégation économique de haut niveau

ABOU DHABI, 9 juin 2025, WAM – Les Émirats arabes unis participent avec une délégation économique, conduite par Son Excellence Abdulla bin Touq Al Marri, ministre de l’Économie, aux travaux du Salon et Forum VivaTech 2025, qui se tiendra à Paris, du 11 au 14 juin, sous le thème « Les nouvelles frontières de l’innovation », avec une participation internationale de haut niveau réunissant décideurs, chefs d’entreprise et pionniers de l’innovation venus du monde entier.

Cette participation vise à renforcer les partenariats internationaux dans les domaines de l’entrepreneuriat, de l’innovation et des technologies, à explorer les opportunités de coopération avec les marchés français et européens dans les secteurs économiques d’avenir, et à soutenir la compétitivité mondiale des start-up émiriennes.

La délégation des Émirats comprend plus de 50 entités représentant des institutions gouvernementales, des incubateurs d’entreprises, des start-up innovantes, ainsi que divers acteurs de l’écosystème national de l’innovation, de l’entrepreneuriat et de la technologie.

VivaTech constitue une plateforme stratégique pour mettre en valeur les solutions, produits et services des entreprises et projets émiratis innovants, tout en facilitant les partenariats d’investissement et de développement entre les start-up nationales et les entreprises françaises, européennes et internationales présentes.

Au cours de sa visite, Son Excellence bin Touq tiendra une série de rencontres officielles avec des ministres et responsables du gouvernement français, portant sur le renforcement des relations économiques bilatérales dans les domaines de l’innovation, de l’entrepreneuriat et d’autres secteurs d’intérêt commun. Il mènera également des visites sur le terrain dans plusieurs centres français de soutien à l’innovation, à la recherche, au développement technologique et à l’entrepreneuriat.

Cette participation s’inscrit dans les efforts constants des Émirats arabes unis pour consolider leur position en tant que hub mondial pour les start-up et projets innovants, et pour accroître les capacités d’expansion et de compétitivité internationale de leurs entreprises. Elle contribue ainsi au modèle économique fondé sur la connaissance, l’innovation et les technologies émergentes, en ligne avec les objectifs de la vision « Nous, les Émirats 2031 ».

VivaTech est considéré comme le plus grand salon technologique dédié aux start-up en Europe, accueillant près de 165 000 visiteurs et mettant en lumière les dernières avancées en matière de technologies et d’intelligence artificielle, notamment dans ses applications aux secteurs industriels, sanitaires et de l’innovation.

Le salon aborde également l’impact de l’innovation sur la croissance économique durable, avec une exposition des outils technologiques les plus récents dans les domaines de la ville intelligente, de la santé numérique, de la quatrième révolution industrielle et des technologies financières avancées.

L’édition 2025 accorde une attention particulière à la durabilité, en mettant en avant des solutions technologiques innovantes pour relever les défis environnementaux et favoriser le développement durable.