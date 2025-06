Première aux Émirats : une chirurgie robotisée innovante réalisée à la Cleveland Clinic Abou Dhabi pour traiter une tumeur rare de l’appendice

ABOU DHABI, 9 juin 2025, WAM – La Cleveland Clinic Abou Dhabi a réalisé avec succès la toute première chirurgie cytoréductive robotisée avec chimiothérapie intrapéritonéale hyperthermique (HIPEC) aux Émirats arabes unis, pour traiter une tumeur rare de l’appendice, marquant une avancée médicale majeure qui vient renforcer le positionnement d’Abou Dhabi en tant que destination mondiale de la santé innovante.

Cette intervention complexe a été pratiquée sur une patiente de 48 ans, et a nécessité le retrait de plusieurs organes internes afin d’empêcher la propagation de la tumeur dans la cavité abdominale.

L’opération pionnière a été dirigée par le Dr Yasir Akmal, chirurgien oncologue formé aux États-Unis et médecin au sein de l’Institut des maladies digestives de la Cleveland Clinic Abou Dhabi, accompagné d’une équipe multidisciplinaire.

Les tumeurs de l’appendice représentent moins de 1 % des cas de cancer dans le monde et sont découvertes chez environ 1,4 % des patients ayant subi une appendicectomie.

Dans ce cas, la patiente présentait initialement des symptômes proches de ceux d’une appendicite, ce qui a conduit à l’ablation de l’appendice. Toutefois, lors de l’intervention, le chirurgien a constaté la présence d’un dépôt gélatineux dans l’abdomen. Le rapport histopathologique a ensuite confirmé un néoplasme mucineux de bas grade, une tumeur rare qui, si elle n’est pas traitée, peut se propager dans tout l’abdomen et provoquer une pathologie appelée pseudomyxome péritonéal, communément désignée sous le nom de « ventre en gelée ».

Le Dr Georges-Pascal Haber, président-directeur général de la Cleveland Clinic Abou Dhabi, a déclaré : « Nous repoussons les limites de la chirurgie robotique et sommes fiers d’avoir utilisé cette technologie avancée dans une procédure aussi complexe que celle de Paola. La Cleveland Clinic Abou Dhabi est à la pointe de l’innovation chirurgicale, perfectionnant sans cesse les techniques mini-invasives pour améliorer les résultats et la qualité de vie des patients. »

Après l’ablation de la tumeur, l’équipe médicale a administré un traitement HIPEC, une technique consistant à faire circuler une chimiothérapie chauffée à 42 °C dans la cavité abdominale pendant 90 minutes, afin d’éliminer les cellules cancéreuses résiduelles.

Soulignant la portée préventive et curative de cette intervention, le Dr Akmal a précisé que la tumeur avait été diagnostiquée à un stade avancé mais traitable, et que grâce à l’intervention rapide de l’équipe pluridisciplinaire, soutenue par des outils de diagnostic assistés par intelligence artificielle, il a été possible d’éliminer les cellules cancéreuses avec une grande précision.