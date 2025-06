L’Université Sorbonne Abou Dhabi accueillera la 7e conférence de l’ASSELLMU.

ABOU DHABI, 9 juin 2025, WAM – L’Université Sorbonne Abou Dhabi a annoncé qu’elle accueillera la 7e conférence scientifique de l’Association des enseignants en droit de l’environnement dans les universités du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord (ASSELLMU), qui se tiendra du 9 au 10 février 2026.

Placée sous le thème « Le droit de l’environnement à l’ère du numérique », la conférence explorera l’impact de la transformation digitale, de l’intelligence artificielle et des technologies émergentes sur l’enseignement, la recherche, la pratique et la mise en œuvre du droit et des politiques environnementales dans la région MENA.

Il s’agit de la première édition de cet événement organisée aux Émirats arabes unis, offrant une plateforme essentielle aux universitaires, chercheurs, praticiens et spécialistes du droit de l’environnement et des sciences numériques pour collaborer au renforcement de l’enseignement juridique et à l’avancement du développement durable.

L’Université Sorbonne Abou Dhabi invite les chercheurs, praticiens et enseignants à soumettre des résumés portant sur l’intersection entre le droit de l’environnement et l’innovation numérique, en lien avec l’un ou plusieurs des axes de la conférence, à savoir : l’enseignement et la pratique du droit de l’environnement dans la région MENA face à la transition numérique ; le potentiel des technologies numériques pour intégrer les enjeux environnementaux dans les pratiques commerciales ; les mécanismes juridiques pour exploiter les technologies au service de la durabilité ; la régulation des risques technologiques émergents ; et le statut juridique des données environnementales.

La date limite de soumission des résumés est fixée au 15 juillet 2025. Les auteurs sélectionnés seront notifiés d’ici le 15 septembre 2025 et invités à soumettre une version complète de leur article avant le 15 décembre 2025. Les versions révisées seront présentées lors de la conférence, et les articles retenus pourront être publiés dans un numéro spécial de revue ou un ouvrage collectif.

Dr Beatriz Garcia, professeure associée en droit, économie et gestion, et porte-parole de la durabilité à Sorbonne Université Abou Dhabi, a déclaré : « Nous sommes extrêmement fiers d’accueillir la 7e conférence ASSELLMU à Sorbonne Université Abou Dhabi, pour la première fois aux Émirats arabes unis. Cette étape importante reflète notre engagement en faveur d’un enseignement juridique axé sur la durabilité, et souligne l’importance de faire entendre la voix de la région dans les débats environnementaux mondiaux. »

Elle a ajouté que cette conférence offrira une plateforme de réflexion et d’échange aux chercheurs, praticiens et institutions, pour réinventer l’avenir du droit de l’environnement de manière ancrée localement et éclairée par les dynamiques internationales.