GAZA, 10 juin 2025, WAM – Vingt-trois Palestiniens ont été tués et plus de 100 autres blessés par les tirs et les bombardements des forces d’occupation israéliennes visant plusieurs zones de la bande de Gaza.

Selon des sources médicales, dix-sept citoyens, dont un enfant, ont péri et plus d’une centaine ont été blessés par les tirs de l’armée israélienne à proximité d’un centre de distribution d’aide situé sur l’axe de Netzarim, au sud de la ville de Gaza.