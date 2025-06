Moscou enregistre une hausse du nombre de touristes émiratis et propose des expériences adaptées aux visiteurs du Golfe/

MOSCOU, 10 juin 2025, WAM – Evgeny Kozlov, président du Comité du tourisme de la ville de Moscou, a confirmé que la capitale russe a enregistré une hausse significative du nombre de touristes en provenance des Émirats arabes unis, avec 62.100 visiteurs en 2024, contre 18.000 en 2019.

Dans une déclaration accordée à l’Agence de presse des Émirats (WAM), Kozlov a mis en avant les atouts touristiques de Moscou, notamment ceux conçus spécialement pour les visiteurs en provenance de la région du Golfe.

Il a souligné que la ville propose de nombreux restaurants halal et que des services en langue arabe sont largement disponibles, afin de garantir un séjour confortable aux visiteurs de la région. Cinq centres d'information touristique ont été ouverts, notamment dans le centre-ville, aux stations fluviales et au parc d’attractions Dream Island.

Les spécialistes de ces centres proposent une assistance en anglais et en arabe. Un nouveau centre d'information touristique a également été inauguré en partenariat avec Sber, offrant des services bancaires, des cartes touristiques et une assistance personnalisée.

En 2024, Moscou a publié un guide « Muslim-Friendly » destiné aux voyageurs du Moyen-Orient, présentant une sélection de restaurants, hôtels, activités estivales et hivernales, ainsi que des lieux touristiques, parcs et zones commerçantes.

Kozlov a également salué la mise en place des visas électroniques (e-visas), qui ont simplifié les procédures d’entrée pour les citoyens de nombreux pays, rendant la visite de Moscou plus accessible et pratique.

Il a par ailleurs souligné que Moscou offre une riche palette d’expériences culturelles, gastronomiques et artistiques, avec des animations et événements internationaux tout au long de l’année.

L’été 2025 marque le lancement d’une saison dynamique de festivals culturels. Le Festival des Domaines de Moscou propose des programmes immersifs dans plus de 40 demeures historiques. Le Théâtre du boulevard accueillera 600 représentations données par 3.000 artistes, sur 14 scènes en plein air pendant une durée record de 92 jours.

Le Festival des Jardins et des Fleurs transforme les espaces urbains en paysages fleuris, avec des plantes rares et des œuvres florales. Les projets Street.Dance et Street.Art offrent des spectacles de danse, des soirées musicales et des séances d’art en plein air dans le centre-ville, avec ateliers gratuits et expositions sur le boulevard Strastnoy.

Moscou regorge également de sites historiques et culturels emblématiques tels que le Kremlin, la place Rouge, le jardin Alexandre, le théâtre Bolchoï, ainsi que le parc cinématographique Moskino qui propose des circuits immersifs. Le quartier Moscow-City ajoute une touche contemporaine avec ses gratte-ciel et l’une des plus hautes plateformes d’observation d’Europe.

Les visiteurs internationaux peuvent également découvrir 14 pavillons « Made in Moscow », proposant des souvenirs artisanaux et créations locales uniques, tandis que le Marché Vert met en avant plus de 700 marques de qualité issues de cette initiative.

Kozlov a souligné que Moscou est l’une des mégapoles les plus vertes au monde, avec plus de 140 parcs et réserves naturelles. Des projets tels que Zaryadye Park et Gorky Park conjuguent design écologique et participation citoyenne. L’éclairage intelligent, la gestion des déchets et les transports écologiques contribuent aux objectifs de durabilité.

Il a conclu en affirmant que Moscou reste déterminée à offrir un environnement touristique accueillant, moderne et confortable pour les voyageurs du monde entier.