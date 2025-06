Le Gabon met fin à l’accord de pêche avec l’Union européenne

BRUXELLES, 10 juin 2025, WAM – Le Gabon a récemment annoncé sa décision de mettre fin unilatéralement à l’Accord de partenariat dans le secteur de la pêche durable (APPD) signé avec l’Union européenne en 2007.

Cette décision, approuvée par le Conseil des ministres, s’inscrit dans la volonté du gouvernement gabonais de renforcer sa souveraineté économique et de bâtir une filière locale du thon plus robuste et indépendante.

Le gouvernement gabonais estime que l’accord actuel est profondément déséquilibré, soulignant notamment que les revenus générés ne compensent ni la valeur réelle des captures, ni les coûts de surveillance et de contrôle, ni encore les pertes liées à l’absence de transformation locale des produits halieutiques.

Selon les autorités gabonaises, cette nouvelle orientation vise à renforcer la gouvernance des pêches, à protéger l’environnement marin, et à soutenir la création d’emplois et le développement d’activités dans le secteur de la pêche.