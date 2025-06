Plus de 16.000 élèves tués depuis le début de l’agression israélienne contre Gaza et la Cisjordanie

GAZA, 10 juin 2025, WAM – Le ministère palestinien de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a annoncé que 16.382 élèves ont été tués et 23.532 blessés depuis le début de l’agression israélienne contre la bande de Gaza et la Cisjordanie, entamée le 7 octobre 2023.

Dans un communiqué publié mardi, le ministère a précisé que, dans la bande de Gaza, plus de 16.245 élèves ont été tués et 25.959 blessés. En Cisjordanie, 137 élèves ont été tués, 897 blessés et 749 arrêtés.

Le ministère a également indiqué que 917 enseignants et personnels administratifs ont perdu la vie, tandis que 4.347 ont été blessés dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. Par ailleurs, plus de 196 enseignants ont été arrêtés en Cisjordanie.

Sur le plan infrastructurel, 443 établissements éducatifs gouvernementaux, incluant des écoles, universités et bâtiments affiliés, ainsi que 91 écoles relevant de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) ont été bombardés et vandalisés dans la bande de Gaza. En outre, 60 bâtiments universitaires ont été entièrement détruits, et 20 autres institutions éducatives ont subi des dégâts considérables.

En Cisjordanie, 152 écoles et huit universités ont été envahies et dégradées.