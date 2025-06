La Banque centrale des Émirats impose des sanctions financières de 12,3 millions AED à six bureaux de change

ABOU DHABI, 10 juin 2025, WAM – La Banque centrale des Émirats arabes unis (CBUAE) a imposé des sanctions financières d’un montant total de 12,300,000 AED à l’encontre de six bureaux de change opérant aux Émirats, conformément à l’article (14) du décret-loi fédéral n° (20) de 2018 sur la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et des organisations illégales, ainsi que ses amendements.

Ces sanctions ont été décidées à la suite des inspections menées par la Banque centrale, qui ont révélé des violations et des manquements des six établissements à se conformer au cadre réglementaire en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT), ainsi qu’aux règlements y afférents.

Dans le cadre de son mandat de supervision et de régulation, la Banque centrale des Émirats arabes unis veille à ce que tous les bureaux de change, leurs propriétaires et leur personnel respectent la législation nationale, ainsi que les normes et réglementations établies par la CBUAE, dans le but de garantir la transparence et l’intégrité des opérations financières, et de protéger le système financier des Émirats arabes unis.