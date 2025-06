Le Nasdaq Dubaï accueille la cotation d’un Sukuk AT1 de 500 millions USD émis par Sharjah Islamic Bank

DUBAÏ, 10 juin 2025, WAM – Le Nasdaq Dubaï a annoncé aujourd’hui l’admission à la cote d’un Sukuk Additionnel de catégorie 1 (AT1) d’un montant de 500 millions USD, émis par Sharjah Islamic Bank (SIB).

Les certificats de capital perpétuels, non remboursables pendant six ans, ont été émis par SIB Tier 1 Sukuk IIND Ltd et sont conformes aux normes de Bâle III. L’opération a suscité un fort intérêt de la part des investisseurs régionaux et internationaux, offrant à la banque un renforcement de ses fonds propres pour soutenir sa stratégie de croissance à long terme.

Cette émission porte la valeur totale des Sukuks en cours de SIB sur le Nasdaq Dubaï à 2,5 milliards USD, répartis sur cinq cotations, et renforce le rôle stratégique de Dubaï dans le développement des marchés de capitaux islamiques.

Pour marquer cette occasion, Ahmed Saad, directeur général adjoint de Sharjah Islamic Bank, a procédé à la cérémonie d’ouverture du marché à Nasdaq Dubaï, en présence de Hamed Ali, PDG de Nasdaq Dubaï et de la Bourse financière de Dubaï (DFM).

Ahmed Saad a déclaré : « L’admission réussie de notre Sukuk perpétuel AT1 de 500 millions USD sur le Nasdaq Dubaï constitue une étape importante dans la trajectoire de croissance stratégique de Sharjah Islamic Bank. Cette émission reflète la solidité de nos fondamentaux, la confiance des investisseurs et notre engagement à maintenir une base de capital robuste conformément aux exigences de Bâle III. »

Pour sa part, Hamed Ali a affirmé : « Cette cotation dépasse le simple cadre du financement : elle s’inscrit dans une dynamique régionale où des institutions comme Sharjah Islamic Bank contribuent activement à l’approfondissement des marchés de la dette locaux. Alors que la demande pour des instruments diversifiés et conformes à la charia continue de croître, Nasdaq Dubaï est fier de jouer le rôle de plateforme de référence pour l’innovation en finance islamique. »

Il a ajouté : « L’élan que nous observons dans les émissions de Sukuks témoigne de la maturité croissante de l’écosystème financier régional, où les ambitions locales rencontrent les flux de capitaux mondiaux. L’engagement continu de SIB illustre le rôle stratégique des institutions financières dans la construction de marchés de capitaux résilients et tournés vers l’avenir, aux Émirats arabes unis et au-delà. »

Avec cette cotation, la valeur totale des Sukuks inscrits à Nasdaq Dubaï atteint désormais 95,7 milliards USD, consolidant la position de la place boursière parmi les principales plateformes mondiales de titres islamiques à revenu fixe.

Le marché élargi des capitaux de dette de Nasdaq Dubaï a, quant à lui, dépassé les 136 milliards USD à travers 160 inscriptions, illustrant la confiance croissante de la communauté financière internationale dans le rôle de Dubaï comme passerelle entre le Moyen-Orient et le reste du monde.