Les Émirats arabes unis participent à Indo Defence 2025 avec un pavillon national présentant plus de 90 produits de défense

ABOU DHABI, 10 juin 2025, WAM – Les Émirats arabes unis participent à l’exposition Indo Defence 2025, qui se tient du 11 au 14 juin à Jakarta International Expo. Le pavillon national est organisé avec le soutien du Conseil Tawazun et du ministère de la Défense, dans le cadre des efforts constants visant à renforcer la présence mondiale des Émirats dans le secteur de la défense.

S’étendant sur une surface de 704 mètres carrés, le pavillon national des Émirats arabes unis présente plus de 90 produits et systèmes de pointe couvrant les domaines terrestre, naval et aérien, ainsi que des technologies liées à la cybersécurité et aux communications sécurisées, illustrant la croissance rapide et les avancées du secteur industriel de défense des Émirats.

Le pavillon réunit une sélection d’entreprises émiriennes de défense sous l’égide du groupe EDGE, qui y exposent des technologies et produits de dernière génération. Parmi les entreprises participantes figurent : CARACAL, LAHAB, AL TARIQ, HALCON, AL JASOOR, NIMR, Abu Dhabi Ship Building (ADSB), SIGN4L, KATIM, ORYXLABS, HORIZON, BEACON RED et ADASI. AMMROC est également présente en tant qu’acteur majeur de l’industrie de défense nationale.

Matar Ali Al Romaithi, responsable du secteur des affaires de l’industrie de défense et de sécurité au sein du Conseil Tawazun, a déclaré : « Cette participation constitue une opportunité stratégique pour renforcer les liens de défense entre les Émirats arabes unis et l’Indonésie, tout en mettant en valeur les capacités industrielles et technologiques avancées atteintes par notre industrie de défense nationale. »

Il a ajouté : « Notre présence à Indo Defence 2025 réaffirme l’engagement des Émirats à élargir leur empreinte dans les marchés mondiaux de la défense, en particulier en Asie, qui demeure l’une des régions les plus prometteuses. »

Al Romaithi a mis en avant le rôle central du Conseil Tawazun dans la promotion et l’autonomisation du secteur de défense émirien, à travers le développement de partenariats stratégiques et la mise à disposition de plateformes permettant de démontrer les capacités de pointe des Émirats arabes unis. Il a souligné que la participation à Indo Defence reflète l’engagement continu du pays envers l’innovation industrielle et le développement de capacités de défense d’envergure mondiale, en accord avec la vision des dirigeants visant à positionner les Émirats comme un partenaire fiable et influent dans les écosystèmes de sécurité régionaux et internationaux.

Cette participation marque une étape clé dans la stratégie émirienne d’ouverture de nouveaux marchés, de renforcement de la coopération industrielle avec les partenaires asiatiques, et d’exploration de nouvelles opportunités en faveur d’une économie fondée sur la connaissance et l’innovation technologique.