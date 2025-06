KEZAD Group annonce le développement du KEZAD Business District

ABOU DHABI, 11 juin 2025, WAM – La zone économique Khalifa d'Abou Dhabi – KEZAD Group, l’un des principaux opérateurs de zones économiques intégrées et spécialisées de la région, a annoncé le développement du KEZAD Business District (KBD), le nouveau pôle d’affaires de la capitale des Émirats arabes unis.

Idéalement situé à l’entrée du corridor autoroutier E11 reliant la capitale aux émirats du Nord, le KEZAD Business District s’intègre dans le vaste plan directeur KEZAD Al Ma’mourah, couvrant une superficie de 410 kilomètres carrés.

Développé initialement sur une zone d’environ 3 kilomètres carrés, le projet sera mis en œuvre par phases, les travaux d’infrastructure étant d’ores et déjà en cours. Parmi les premiers aménagements figurent une tour de bureaux de 21 000 mètres carrés, des installations sportives ainsi que des espaces de restauration situés à proximité du siège du groupe KEZAD, KEZAD One.

Situé stratégiquement le long de l’autoroute inter-émirats E11 reliant Abou Dhabi à Dubaï, le KEZAD Business District bénéficie d’une connectivité exceptionnelle avec l’ensemble des pôles logistiques, industriels et commerciaux majeurs de l’émirat et au-delà.

Conçu comme un hub commercial intégré à usage mixte, le district vise à favoriser la collaboration étroite entre les milieux académiques, les entreprises et l’industrie, tout en offrant un cadre de vie dynamique.

Le KEZAD Business District jouit également d’une proximité immédiate avec trois projets emblématiques : le campus de production médiatique twofour54 de 70 000 mètres carrés ; Abou Dhabi Food Hub de 3,3 kilomètres carrés ; et le Global Auto Hub, d’une superficie équivalente — ces deux derniers projets étant menés par KEZAD Group dans le cadre de partenariats public-privé innovants.

Abdullah Al Hameli, PDG des villes économiques et zones franches au sein du groupe AD Ports, a déclaré : « L’ambition et l’esprit d’innovation que nous avons mis en œuvre pour développer et opérer l’un des écosystèmes industriels les plus vastes, intégrés et performants au monde, seront les mêmes que ceux que nous mobiliserons pour offrir un quartier d’affaires de nouvelle génération, renforçant encore l’attractivité d’Abou Dhabi pour les investisseurs mondiaux. »

Il a souligné que le développement du KEZAD Business District s’inscrivait dans la continuité des investissements du groupe KEZAD dans l’expansion urbaine polycentrique d’Abou Dhabi, avec KEZAD Al Ma’mourah identifié comme un centre économique stratégique dans les politiques de croissance visionnaire du pays.

« Outre notre engagement renouvelé à fournir à nos investisseurs des solutions complètes pour faire croître leurs activités, le KEZAD Business District offrira de nouvelles opportunités de développement et stimulera les investissements dans l’ensemble du plan directeur KEZAD Al Ma’mourah. Nous sommes fiers et enthousiastes à l’idée d’attirer de nouvelles entreprises de pointe et des activités commerciales novatrices qui contribueront à façonner l’avenir économique de notre nation », a-t-il ajouté.

Exceptionnellement situé au carrefour des grands axes de transport, le KEZAD Business District se trouve à seulement 15 minutes du port de Khalifa, à 25 minutes de l’aéroport international Zayed, et bénéficie d’une connexion directe avec le reste des Émirats grâce à la ligne ferroviaire à grande vitesse Etihad Rail et deux autoroutes majeures.

Grâce à sa proximité inégalée avec Dubaï, le district est à moins de 30 minutes en voiture du port de Jebel Ali et de l’aéroport Al Maktoum – Dubai World Central.

Une fois achevé, le KEZAD Business District constituera un site de choix pour les investisseurs souhaitant implanter leur siège régional, leurs centres de recherche et d’innovation, leurs structures de formation et autres activités. Il offrira une solution complémentaire aux prestataires de services, établissements d’enseignement et institutions professionnelles.

En tant que pôle secondaire d’activités économiques, comprenant bureaux, commerces, résidences, hébergements, infrastructures éducatives, formations professionnelles et espaces de loisirs, le KEZAD Business District ambitionne de devenir un centre d’affaires majeur au cœur de l’écosystème de fabrication avancée et de développement économique de KEZAD.