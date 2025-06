L’Autorité de la création médiatique d’Abou Dhabi signe un partenariat de 55 millions d’AED avec NG9 Holding

ABOU DHABI, 11 juin 2025, WAM – L’Autorité de la création médiatique d’Abou Dhabi (Creative Media Authority – CMA) a signé un accord de collaboration stratégique multisectorielle avec NG9 Group, un consortium dynamique composé de Nirvana Holding, Gewan Holding et 9Yards Group.

Dans un premier temps, ce partenariat portera sur la production de deux longs-métrages et d’une série télévisée de 10 épisodes, pour une valeur totale estimée à 55 millions d’AED (15 millions de dollars américains), avec une diffusion prévue sur les marchés internationaux.

Le tournage principal débutera en septembre, mobilisant des équipes locales et intégrant des talents émiratis à l’écran comme en coulisses, en cohérence avec le programme de remises élargi de la Commission du film d’Abou Dhabi (Abu Dhabi Film Commission – ADFC), visant à promouvoir la culture et le patrimoine des Émirats.

Dans le cadre de cette coopération, la CMA fournira un appui stratégique incluant l’assistance aux repérages, le développement des talents, les services de casting ainsi que l’accès au programme de remboursement de l’ADFC.

De son côté, NG9 Group offrira des tarifs préférentiels sur l’hôtellerie, la location de véhicules, les vols et les services liés au tourisme pour les projets soutenus par l’ADFC, y compris des véhicules spécialisés comme des yachts ou des jets privés.

Khalid Khouri, directeur du développement de l’industrie à la CMA, a déclaré : « Dans nos efforts pour positionner Abou Dhabi parmi les grands pôles créatifs mondiaux, le renforcement de notre offre locale reste une priorité. Ce partenariat prometteur avec la solide équipe de NG9 ouvre de nouvelles perspectives d’investissement et de collaboration, stimulant ainsi la croissance de l’économie locale. »

Alaa Al Ali, PDG du groupe NG9 Holding, a affirmé : « Fidèles à notre engagement en faveur de l’économie des Émirats arabes unis à travers l’innovation, les partenariats locaux, la durabilité et l’inclusion communautaire, nous sommes fiers de collaborer avec la CMA. Ce partenariat permettra non seulement de produire des contenus créatifs à vocation internationale, mais aussi d’ouvrir des perspectives professionnelles aux jeunes talents du cinéma émirati. »

Sameer Al Jaberi, directeur de la Commission du film d’Abou Dhabi, a souligné : « Cette collaboration s’inscrit dans notre vision d’attirer de nouveaux partenaires de production capables de tirer pleinement parti de notre programme d’incitations. Elle valorise également la diversité de nos décors naturels, nos professionnels spécialisés et la richesse culturelle d’Abou Dhabi dans des contenus télévisuels et cinématographiques engageants. »

Enfin, Rami Tmaish, directeur général de 9Yards Pictures, a exprimé son enthousiasme quant à cette initiative, qu’il considère comme une vitrine du génie créatif émirati à l’échelle mondiale.

Il a confirmé que des actions sont déjà en cours pour repérer et soutenir les talents émiratis dans les domaines de l’interprétation, de la réalisation et de l’écriture, avec pour objectif de les faire rayonner tant au niveau local qu’international. Il a également souligné que ce partenariat contribuera à bâtir un écosystème de production solide, porteur d’un contenu émirati à la fois contemporain et universel.