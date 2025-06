L’Arabie saoudite lance la saison de la Omra et ouvre la délivrance des visas et permis

DJEDDAH, 11 juin 2025, WAM – Le ministère du Hajj et de la Omra du Royaume d’Arabie saoudite a annoncé le lancement de la saison de la Omra pour l’année hégirienne 1447, à compter du mardi 10 juin, avec le début de la délivrance des visas pour les pèlerins en provenance de l’étranger.

Selon l’Agence de presse saoudienne (SPA), le ministère a confirmé que les autorisations de Omra pour les pèlerins venant de l’extérieur du Royaume seront émises à partir de mercredi via l’application « Nusuk », la plateforme numérique unifiée des services gouvernementaux.

Cette plateforme permet aux utilisateurs de réserver et d’obtenir leurs permis en toute simplicité, tout en offrant une gamme de services numériques visant à améliorer globalement l’expérience des pèlerins.

Le ministère a précisé que les préparatifs techniques et opérationnels pour cette nouvelle saison ont débuté de manière anticipée en coordination avec les autorités concernées, afin de garantir des procédures fluides et une amélioration continue des services.

Il a également indiqué que des efforts sont en cours pour étendre les services numériques et pédagogiques en plusieurs langues, tout en maintenant les normes les plus élevées de sécurité et de confort pour les fidèles accomplissant la Omra.