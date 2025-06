Les Émirats arabes unis condamnent l’attentat terroriste contre un site militaire au Tchad

ABOU DHABI, 11 juin 2025, WAM – Les Émirats arabes unis ont fermement condamné l’attentat terroriste ayant visé un site militaire au Tchad, entraînant la mort de plusieurs soldats.

Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères (MoFA) a souligné que les Émirats arabes unis expriment leur vive condamnation de ces actes criminels et terroristes, et leur rejet catégorique de toutes les formes d’extrémisme et de terrorisme visant à porter atteinte à la sécurité et à la stabilité.

Le ministère a également exprimé ses sincères condoléances et sa solidarité avec les familles des victimes, ainsi qu’avec le gouvernement et le peuple tchadien, à la suite de cette attaque odieuse et lâche.