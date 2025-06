EDGE et FAB signent un accord stratégique pour bâtir un écosystème financier résilient

ABOU DHABI, 11 juin 2025, WAM – Le groupe EDGE, l’un des leaders mondiaux des technologies de pointe et de la défense, a conclu un partenariat stratégique avec First Abu Dhabi Bank (FAB).

Cet accord couvre deux initiatives financières majeures : la mise en œuvre de la solution avancée de financement de la chaîne d’approvisionnement (Supply Chain Finance – SCF) de FAB, ainsi que le déploiement de son système de gestion de trésorerie (TMS) basé sur l’intelligence artificielle.

Hamad Al Marar, directeur général et PDG d’EDGE, a déclaré : « Notre partenariat avec FAB constitue un levier stratégique pour les ambitions industrielles mondiales d’EDGE. Il renforce l’architecture financière nécessaire à une croissance à grande échelle, rapide et résiliente. Dans un environnement de plus en plus complexe et concurrentiel, cette synergie nous permet de rester agiles, solidement capitalisés et positionnés pour une expansion internationale durable. »

De son côté, Martin Tricaud, directeur général de la banque de financement et d’investissement de groupe chez FAB, a affirmé :

« Ce partenariat avec EDGE marque une avancée importante vers un écosystème de fournisseurs plus résilient. Nous savons que la gestion efficace de la trésorerie et le financement de la chaîne d’approvisionnement sont fondamentaux pour la viabilité des modèles économiques. En conjuguant notre expertise internationale à des solutions financières innovantes, nous renforçons l’agilité financière et favorisons la création de valeur à long terme. »

Grâce à la solution numérique SCF de FAB, EDGE offre à ses fournisseurs locaux et internationaux un accès anticipé à un financement à faible coût, renforçant ainsi la confiance des partenaires, l’amélioration des conditions commerciales et la continuité des opérations critiques.

Le déploiement du système de gestion de trésorerie basé sur l’IA de FAB par EDGE constitue le plus important réalisé à ce jour. Cette solution offre une visibilité en temps réel de la trésorerie, des capacités avancées de prévision et des outils intégrés de gestion des risques, permettant à EDGE d’automatiser ses opérations de trésorerie et d’optimiser sa liquidité à l’échelle du groupe.

La plateforme permet également de couvrir les risques liés aux taux d’intérêt et au change, tout en améliorant l’agilité financière, la planification des investissements et les capacités de financement.

Rodrigo Torres, directeur financier du groupe EDGE, a déclaré : « Ce partenariat illustre l’engagement d’EDGE à intégrer une sophistication et une innovation financières au cœur de ses opérations. Grâce à l’intégration des plateformes avancées SCF et TMS de FAB, nous optimisons la liquidité et la performance de nos fournisseurs tout en renforçant notre capacité à gérer les risques et à croître avec assurance. »

Il a ajouté que, à ce jour, plus de 1,6 milliard d’AED de factures ont été traités, libérant plus de 1,2 milliard d’AED de financements hors bilan. Ces solutions permettent un contrôle en temps réel de la trésorerie, des prévisions intelligentes et une meilleure gouvernance financière à l’échelle du groupe — autant de leviers essentiels pour soutenir la stratégie de croissance à long terme et les objectifs industriels d’EDGE.