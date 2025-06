Une enquête de la Chambre de commerce de Dubaï révèle une prise de conscience croissante des normes ESG parmi les entreprises locales

DUBAÏ, 11 juin 2025, WAM – La Chambre de commerce de Dubaï, l’une des trois entités opérant sous l’égide de Dubai Chambers, a publié les résultats de son enquête 2025 sur la perception des normes ESG (environnement, social, gouvernance) au sein du tissu économique local.

Réalisée par le Centre pour les affaires responsables, cette enquête évalue le niveau de sensibilisation et d’adoption des normes ESG par les entreprises, ainsi que l’ampleur des initiatives concrètes mises en œuvre.

Les résultats indiquent une prise de conscience croissante au sein de la communauté économique de Dubaï quant à l’importance des pratiques ESG. Au total, 72 % des entreprises interrogées ont déclaré être familières avec les normes ESG, et 50 % ont confirmé mettre en œuvre activement des initiatives liées à ces normes.

Par ailleurs, 35 % des entreprises ont indiqué établir des rapports spécifiques sur les actions qu’elles ont adoptées en matière d’ESG.

Les valeurs d’entreprise et les objectifs institutionnels figurent parmi les principaux facteurs motivant la mise en place de telles initiatives, suivis par la conformité réglementaire, la réputation d’entreprise, l’innovation et la croissance, la compétitivité, les attentes des clients et les exigences des investisseurs.

Concernant la taille des entreprises participantes, 87 % des grandes entreprises ont indiqué mettre en œuvre des initiatives ESG, contre 83 % des multinationales et 46 % des petites et moyennes entreprises (PME).

Du point de vue sectoriel, c’est le secteur des activités professionnelles, scientifiques et techniques qui affiche le taux de mise en œuvre le plus élevé, avec 55 %, suivi par les services financiers, les assurances et l’immobilier (52 %), puis le secteur transport et logistique (50 %).

Initiatives environnementales : Parmi les actions environnementales mises en œuvre, la gestion des déchets arrive en tête, suivie de la réduction de la pollution, des pratiques liées au changement climatique et de l’approvisionnement durable.

Initiatives sociales : Dans le domaine social, les pratiques de transparence et de communication occupent la première place, devant les relations avec les employés, les relations clients et l’implication communautaire.

Initiatives de gouvernance : Concernant la gouvernance, les entreprises placent en priorité l’éthique des affaires et la conformité, suivies de la stratégie de direction, de la gestion des risques et de l’impact sur les parties prenantes.

L’enquête souligne également que, dans le cadre des stratégies d’économie circulaire, les approches les plus adoptées sont la réduction des déchets et le recyclage avancé. Viennent ensuite la collaboration avec des acteurs externes pour le déploiement de projets circulaires, ainsi que le développement de produits durables à base de matériaux recyclés.