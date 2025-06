Les Émirats arabes unis participent au 7e Sommet de la jeunesse énergétique des BRICS

BRASÍLIA, 12 juin 2025, WAM – Une délégation des Émirats arabes unis, conduite par le ministère de l’Énergie et des Infrastructures, a participé au 7e Sommet de la jeunesse énergétique des BRICS, accueilli par le Brésil. L’événement a réuni des délégations de jeunes, composées d’experts et de professionnels issus des pays membres et des nations invitées.

La délégation émiratie comprenait des représentants de plusieurs entités nationales de premier plan dans le secteur de l’énergie, notamment le Département de l’énergie d’Abou Dhabi, la Compagnie nationale pétrolière d’Abou Dhabi (ADNOC), l’Autorité fédérale de la jeunesse, la Compagnie d’eau et d’électricité d’Émirats (EWEC), ainsi que l’Autorité de l’électricité, de l’eau et du gaz de Charjah (SEWA).

Cette participation s’inscrit dans le cadre des efforts continus des Émirats arabes unis pour renforcer la coopération internationale, autonomiser la jeunesse et mettre en avant leur leadership dans le domaine de la transition énergétique. Elle est pleinement alignée sur l’objectif 7 des Objectifs de développement durable, qui vise à garantir un accès universel à une énergie abordable, fiable, durable et moderne.

La délégation émiratie a participé, en tant qu’orateur principal, à la session intitulée : « Progrès technologiques pour des systèmes énergétiques à faibles émissions de carbone », au cours de laquelle elle a mis en lumière les avancées réalisées par le pays dans le développement de réseaux intelligents et résilients, reposant sur des carburants à faible teneur en carbone, tels que l’hydrogène propre, l’énergie solaire et le carburant d’aviation durable.

Les représentants ont également souligné les politiques nationales pionnières des Émirats arabes unis, notamment la Stratégie énergétique 2050 des Émirats arabes unis et la Stratégie nationale de l’hydrogène 2050.

La délégation a réaffirmé l’engagement du pays à mettre en œuvre les résultats du Consensus historique des Émirats arabes unis, lancé lors de la COP28 présidée par les Émirats, qui appelle à une transition juste et progressive hors des combustibles fossiles, à l’expansion des technologies d’énergies renouvelables et à l’atteinte de la neutralité climatique d’ici 2050.

Les Émirats arabes unis ont souligné l’importance d’investir dans les technologies et l’innovation, de renforcer les capacités nationales, et d’autonomiser la jeunesse afin qu’elle puisse jouer un rôle moteur dans la transition énergétique mondiale vers des systèmes à faibles émissions.

Des exemples de réussite émiratis dans le domaine des énergies propres et de la recherche-développement ont été présentés au sommet, servant de modèles inspirants pour les pays des BRICS et la communauté internationale au sens large.

À l’issue du sommet, la délégation a réaffirmé la volonté des Émirats arabes unis de renforcer leur coopération avec les partenaires internationaux au sein du groupe BRICS, dans le but de bâtir un avenir énergétique plus sûr, durable et inclusif pour les générations futures.