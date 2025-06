Abdulla Al Hamed s’entretient avec des leaders du secteur des médias à Londres en amont du sommet « Bridge »

LONDRES, 12 juin 2025, WAM – Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, président du Bureau national des médias (NMO) et du Conseil des médias des Émirats arabes unis, a tenu une série de réunions bilatérales à Londres avec plusieurs dirigeants du secteur mondial des médias, incluant des institutions, des entreprises et des organisations universitaires.

Les réunions se sont déroulées en présence du Dr Jamal Mohammed Al Kaabi, directeur général du Bureau national des médias.

Ces échanges s’inscrivent dans le cadre des préparatifs en cours du NMO pour le Sommet Bridge, qui se tiendra à Abou Dhabi en décembre prochain. Ils visent à renforcer les partenariats internationaux et à élargir la coopération avec les institutions de référence à l’échelle mondiale, contribuant ainsi à l’enrichissement du contenu du sommet et à sa consolidation comme plateforme mondiale de dialogue médiatique.

Les discussions ont porté sur les opportunités de coopération pour le développement de projets médiatiques innovants, la création de partenariats stratégiques, et la garantie de la durabilité à long terme du secteur.

Les échanges ont également mis l’accent sur l’enrichissement des contenus visuels et numériques, ainsi que sur l’utilisation des technologies émergentes afin de soutenir l’innovation et la créativité dans les industries médiatiques.

Al Hamed a souligné que la vision des Émirats arabes unis pour le secteur des médias découle d’une conviction profonde de son rôle central dans la construction de sociétés fondées sur la connaissance et comme passerelle de dialogue culturel avec le monde. Il a réaffirmé l’engagement des Émirats à établir des partenariats intégrés avec les institutions internationales, en vue d’élever la stature mondiale des médias émiratis et d’adopter les meilleures pratiques internationales, adaptées aux mutations rapides du paysage médiatique mondial.

Il a indiqué que le Sommet Bridge incarne une vision ambitieuse pour le développement d’un écosystème médiatique prospectif, en phase avec les évolutions technologiques et les transformations numériques à venir.

« À travers ce sommet, nous souhaitons créer une plateforme mondiale de dialogue constructif et d’échange de connaissances entre les leaders des secteurs des médias et des technologies, afin de développer des solutions médiatiques innovantes au service des communautés, et de promouvoir les valeurs de tolérance et de coexistence », a-t-il déclaré.

Parmi les personnalités ayant participé aux réunions figuraient :

Meera Sultan Al Suwaidi, membre du Conseil national fédéral et responsable des partenariats souverains chez Mubadala Investment Company ; Matthew Hurn, directeur financier de Mubadala ; Sir Martin Sorrell, homme d’affaires et figure emblématique de l’industrie des médias et du marketing ; Dr Rebecca Swift, vice-présidente senior en création chez Getty Images ; Dr Ling Ge, directrice générale Europe chez Tencent ; Gail Amurao, directrice des événements chez Monks ; Chabi Nouri, PDG mondial de Bonhams ; Ahmed Hussain, responsable de réseau à la BBC Asian Network ; et Bart Yates, producteur exécutif chez Blinkink.