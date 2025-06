Friends of Cancer Patients lance la campagne « Octobre Rose »

CHARJAH, 12 juin 2025, WAM – L’association Friends of Cancer Patients (FOCP) a lancé sa campagne annuelle « Octobre Rose » visant à promouvoir la détection précoce du cancer du sein par l’éducation communautaire et l’accès élargi aux programmes de dépistage.

Déployée à travers l’initiative Pink Caravan, la campagne a pour objectif de sensibiliser la population et de garantir à chacun les connaissances et les ressources nécessaires pour préserver sa santé mammaire.

Dans le but d’offrir un soutien ciblé au personnel actif des Émirats arabes unis, FOCP encourage les entreprises et institutions du pays à s’engager activement dans la lutte contre le cancer du sein en collaborant avec Pink Caravan, et en rendant ses services accessibles à leurs employés.

La participation des entreprises est essentielle pour amplifier la portée et l’impact des efforts de sensibilisation. En s’associant à Pink Caravan, les entreprises démontrent leur responsabilité sociétale et contribuent directement à améliorer la santé et le bien-être des femmes et des hommes sur leur lieu de travail.

Aisha Al Mulla, directrice de FOCP, a déclaré : « La détection précoce sauve des vies, et c’est une responsabilité qui nous concerne tous. Aux Émirats arabes unis, les entreprises sont des piliers de notre société : leurs plateformes, réseaux et influence peuvent jouer un rôle déterminant pour promouvoir la sensibilisation, encourager les dépistages et instaurer une culture de santé préventive.

À travers notre campagne Octobre Rose, nous appelons les dirigeants et décideurs à s’impliquer, à prendre la parole et à nous rejoindre pour défendre l’importance du dépistage précoce. Ensemble, nous pouvons construire une société plus saine, plus forte et plus résiliente. »

La campagne Octobre Rose 2025 propose plusieurs formules adaptées pour faciliter l’engagement du monde professionnel et garantir un impact réel et mesurable. Les entreprises peuvent réserver la clinique mobile Octobre Rose pour intervenir directement dans leurs locaux, en offrant des mammographies pour les femmes âgées de 40 ans et plus, ainsi que des examens cliniques des seins pour les femmes et les hommes dès 20 ans.

Pour les organisations souhaitant adopter une approche globale en matière de santé au travail, la formule « Journée Bien-être Octobre Rose » associe examens cliniques, bons de mammographie et conférences interactives destinées à transmettre un savoir vital aux employés.

Les entreprises peuvent également faire appel aux Mini Cliniques Mobiles, qui offrent des services de dépistage sur site. Des séminaires de sensibilisation et des ateliers éducatifs sont également disponibles, en présentiel ou en ligne. Ces sessions s’adressent aussi bien aux femmes qu’aux hommes et couvrent les fondamentaux de l’auto-examen des seins et l’importance d’un dépistage précoce. Des brochures d’information sont remises à tous les participants.

L’impact du Pink Caravan et de la campagne Octobre Rose se confirme d’année en année : des milliers de femmes et d’hommes à travers les Émirats arabes unis bénéficient de dépistages et de ressources pédagogiques, grâce au soutien croissant de partenaires corporatifs engagés.