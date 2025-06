FAO : Plus de 35 % des stocks mondiaux de poissons marins restent surexploités

NICE, 12 juin 2025, (WAM) — La surexploitation de plus de 35 % des stocks mondiaux de poissons marins persiste malgré des améliorations progressives, a indiqué l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) dans son rapport publié mercredi, lors de la Conférence des Nations Unies sur les océans (UNOC) à Nice.

Le rapport, intitulé État des ressources mondiales de la pêche marine 2025, révèle que 64,5 % des stocks marins sont exploités dans des limites biologiquement durables, tandis que 35,5 % continuent de subir une pression excessive due à la surpêche.

La FAO souligne qu’au cours des dernières années, la surexploitation mondiale a augmenté d’environ 1 % par an. Toutefois, certaines régions appliquant des stratégies de gestion halieutique à long terme et fondées sur des données scientifiques ont enregistré des avancées notables. Le Pacifique Nord-Est affiche un taux de durabilité de 92,7 %, suivi du Pacifique Sud-Ouest avec 85 %.

À l’inverse, la durabilité reste préoccupante dans d’autres zones. Seuls 46 % des stocks sont exploités durablement dans le Pacifique Sud-Est, et 47,4 % dans l’Atlantique Centre-Est. En revanche, la région antarctique affiche un taux de durabilité de 100 % sur les stocks évalués.

« Une gestion efficace demeure l’outil le plus puissant pour conserver les ressources halieutiques. Ce rapport offre une compréhension sans précédent de l’état des pêches, permettant une prise de décision plus éclairée fondée sur des données probantes », a déclaré QU Dongyu, Directeur général de la FAO. « Ce document fournit aux gouvernements les éléments factuels nécessaires pour élaborer des politiques cohérentes et coordonnées. »

Le rapport repose sur l’analyse de 2 570 stocks de poissons au niveau mondial, évalués par plus de 650 experts issus de 92 pays.