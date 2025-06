L’ONG environnementale Emirates Nature–WWF lance une série estivale pour promouvoir l’action environnementale aux EAU

ABOU DHABI, 12 juin 2025, (WAM) – Emirates Nature–WWF, ONG environnementale partenaire du Fonds mondial pour la nature, a annoncé le lancement de la série estivale « Sprint for Change », une initiative destinée à encourager l’action environnementale à travers les Émirats arabes unis, en phase avec l’Année de la Communauté.

Organisée dans le cadre du programme phare Leaders of Change, cette série dynamique s’adresse aux individus, familles, professionnels et jeunes désireux d’agir concrètement pour la nature et le climat, grâce à des ateliers virtuels dirigés par des experts, des visites de terrain et des défis communautaires à fort impact.

Les participants exploreront les trois piliers de la triple crise planétaire — le changement climatique, la pollution plastique et l’érosion de la biodiversité — tout en découvrant des moyens concrets d’adopter un mode de vie plus durable. Combinant activités en ligne et en présentiel, Sprint for Change constitue une porte d’entrée accessible et engageante vers la conservation de l’environnement.

Arabella Willing, responsable de la sensibilisation à la conservation et de la science citoyenne chez Emirates Nature–WWF, a déclaré : « Le véritable changement commence par les individus. Que l’on soit déjà engagé dans une démarche de durabilité ou que l’on débute inspiré par l’Année de la Communauté, Sprint for Change est une passerelle puissante vers l’action environnementale. »

Elle a ajouté : « Cette année, nous proposons de nouvelles expériences stimulantes — d’un atelier d’herbier en présentiel à des projets de science citoyenne à réaliser chez soi — pour que chaque participant ressorte inspiré, informé et prêt à agir. »

Il s’agit de la troisième série estivale organisée dans le cadre du programme Leaders of Change, qui accompagne des milliers d’acteurs du changement dans leur cheminement vers un impact transformateur pour la planète et ses habitants. Le programme guide les participants de la prise de conscience à l’action concrète, jusqu’au leadership environnemental.

Les participants auront également un accès exclusif à la première de la mini-série documentaire Conservation Diaries, produite localement aux Émirats arabes unis. Ces films mettent en lumière la richesse naturelle des EAU ainsi que les efforts concrets de conservation. Chaque projection sera suivie d’une session de questions-réponses avec les réalisateurs et des experts du terrain, permettant une immersion approfondie dans ces récits inspirants.

Grâce à des activités telles que le suivi des jeunes plants indigènes et l’audit des déchets, les participants acquerront des compétences pratiques qui les prépareront aux prochaines saisons du programme Leaders of Change, où les citoyens scientifiques collaboreront directement avec les spécialistes sur le terrain.

Cette composante pratique constitue l’un des points forts de l’édition de cette année, s’appuyant sur le succès de la campagne Nature’s Resilience lancée l’an dernier, qui avait mobilisé plus de 1 000 participants autour de l’adaptation des espèces locales au climat des Émirats.

Autre nouveauté majeure : la création du Comité consultatif communautaire Leaders of Change, une plateforme dédiée aux membres les plus actifs souhaitant contribuer à l’évolution du programme. Les participants cumulant plus de 24 heures d’engagement au service de la nature pourront rejoindre ce comité. « Ensemble, cette communauté est en mesure de créer une dynamique d’impact durable — en inspirant davantage de personnes à débuter ou approfondir leur parcours vers un avenir plus durable », a conclu Willing.